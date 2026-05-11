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Lunes 11 de mayo de 2026

SAT detecta presunta red de lavado por casi 10 mil millones de pesos

El Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó una presunta red de lavado de dinero que habría movilizado cerca de 10 mil millones de pesos durante un periodo de tres años.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía General de la República ya judicializó operaciones relacionadas con tres empresas identificadas como Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas de las cuales han sido señaladas por el SAT como empresas factureras.

Las indagatorias señalan que entre enero de 2016 y abril de 2019, así como de julio a octubre de 2019, dichas compañías registraron un total de 17 mil 566 depósitos por un monto de 9 mil 631.8 millones de pesos.

Según el reporte, los movimientos financieros fueron realizados mediante personas físicas y morales, varias de ellas incluidas en la lista de empresas factureras detectadas por la autoridad fiscal.

Además, las autoridades señalaron que no se localizaron registros de entidades financieras autorizadas bajo esas denominaciones ni antecedentes que acrediten operaciones legales.

La investigación también establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarías públicas de la Ciudad de México y el Estado de México, presuntamente a nombre de Vicente Estrada Viveros.

Por el monto involucrado, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de lavado de dinero en el país en los últimos años.

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