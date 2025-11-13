México

SAT impulsa la Cédula de Datos Fiscales para simplificar trámites

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a los contribuyentes a tramitar la Cédula de Datos Fiscales (CDF), un documento digital que concentra la información fiscal esencial y facilita la emisión de facturas y otros trámites. A diferencia de la Constancia de Situación Fiscal, la cédula funciona como una tarjeta de presentación fiscal.

El documento incluye datos como el nombre completo del contribuyente, RFC, código postal del domicilio fiscal y régimen fiscal aplicable. El SAT destacó que este trámite puede realizarse completamente en línea, únicamente con RFC o CURP y un correo electrónico registrado ante la autoridad, y no tiene costo.

Para obtener la Cédula de Datos Fiscales, los interesados deben ingresar al portal oficial del SAT, seleccionar la ruta “Personas / Trámites del RFC / Cédula de Datos Fiscales para facturación”, iniciar sesión con su RFC o CURP, y descargar la cédula mediante un enlace temporal enviado a su correo electrónico.

El SAT pone a disposición de los contribuyentes el número de atención 55 627 22 728 y su portal web sat.gob.mx
para cualquier orientación adicional sobre este y otros trámites fiscales.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

