Viernes 20 de noviembre de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las personas contribuyentes pueden renovar su firma electrónica (e.firma) por internet, sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas, siempre que el certificado tenga menos de un año de vencido.

El procedimiento es gratuito y se realiza mediante las plataformas oficiales SAT ID, Certifica y CertiSAT Web, a través de las cuales se puede obtener un nuevo certificado digital con vigencia de cuatro años.

Esta alternativa permite realizar el trámite desde una computadora, evitando traslados y citas presenciales para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

¿Quiénes deben acudir al SAT?

Las personas cuya e.firma tenga más de un año de vencimiento, o que hayan extraviado los archivos necesarios para renovarla, deberán programar una cita en alguna oficina o Módulo de Servicios Tributarios.

El SAT recomendó utilizar exclusivamente sus plataformas oficiales para realizar el procedimiento y proteger la información personal y fiscal.

Los requisitos y pasos para la renovación pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de México:

https://www.gob.mx/sat/articulos/renueva-tu-e-firma-por-internet-si-tiene-menos-de-un-ano-vencida?idiom=es

La renovación en línea permite obtener una nueva e.firma con cuatro años de vigencia, facilitando el cumplimiento de obligaciones y la realización de trámites fiscales digitales.