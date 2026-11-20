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Chihuahua, Chihuahua
Viernes 20 de noviembre de 2026
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las personas contribuyentes pueden renovar su firma electrónica (e.firma) por internet, sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas, siempre que el certificado tenga menos de un año de vencido.
El procedimiento es gratuito y se realiza mediante las plataformas oficiales SAT ID, Certifica y CertiSAT Web, a través de las cuales se puede obtener un nuevo certificado digital con vigencia de cuatro años.
Esta alternativa permite realizar el trámite desde una computadora, evitando traslados y citas presenciales para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.
¿Quiénes deben acudir al SAT?
Las personas cuya e.firma tenga más de un año de vencimiento, o que hayan extraviado los archivos necesarios para renovarla, deberán programar una cita en alguna oficina o Módulo de Servicios Tributarios.
El SAT recomendó utilizar exclusivamente sus plataformas oficiales para realizar el procedimiento y proteger la información personal y fiscal.
Los requisitos y pasos para la renovación pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de México:
https://www.gob.mx/sat/articulos/renueva-tu-e-firma-por-internet-si-tiene-menos-de-un-ano-vencida?idiom=es
La renovación en línea permite obtener una nueva e.firma con cuatro años de vigencia, facilitando el cumplimiento de obligaciones y la realización de trámites fiscales digitales.
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