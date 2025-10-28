SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto

Martes 28 de octubre de 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó en 2024 807 mil 826 millones de pesos por actos de fiscalización, cifra equivalente al 144% de la meta establecida para ese rubro, de acuerdo con la segunda entrega de los Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2024.

Según el reporte, el organismo realizó 30 mil 204 actos de fiscalización, superando en 46.7% la meta de 20 mil 582 inicialmente planteada. Estos esfuerzos estuvieron dirigidos a verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras, así como a facilitar el cumplimiento voluntario mediante el envío de cartas invitación y exhortos.

Uno de los mayores incrementos provino de la Administración General de Hidrocarburos (AGH), que recaudó 193 mil 271 millones de pesos adicionales a los 18 mil 246 millones previstos, gracias a pagos extraordinarios virtuales realizados por contribuyentes del sector energético.

En materia penal y de delitos fiscales, el SAT identificó 341 casos relacionados con presunta defraudación o irregularidades fiscales, y remitió 225 dictámenes técnicos contables a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para su análisis y posible acción legal.

Por otro lado, durante 2024 el órgano desconcentrado recibió 2 mil 787 recursos de revocación, resolviendo 93.5% de ellos, mientras que el 6.5% restante continuó en proceso de atención.

El desempeño del SAT refleja una mayor eficiencia en la fiscalización y recaudación tributaria, así como un refuerzo en las acciones para garantizar el cumplimiento fiscal en sectores estratégicos de la economía nacional.