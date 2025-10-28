México

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó en 2024 807 mil 826 millones de pesos por actos de fiscalización, cifra equivalente al 144% de la meta establecida para ese rubro, de acuerdo con la segunda entrega de los Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2024.

Según el reporte, el organismo realizó 30 mil 204 actos de fiscalización, superando en 46.7% la meta de 20 mil 582 inicialmente planteada. Estos esfuerzos estuvieron dirigidos a verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras, así como a facilitar el cumplimiento voluntario mediante el envío de cartas invitación y exhortos.

Uno de los mayores incrementos provino de la Administración General de Hidrocarburos (AGH), que recaudó 193 mil 271 millones de pesos adicionales a los 18 mil 246 millones previstos, gracias a pagos extraordinarios virtuales realizados por contribuyentes del sector energético.

En materia penal y de delitos fiscales, el SAT identificó 341 casos relacionados con presunta defraudación o irregularidades fiscales, y remitió 225 dictámenes técnicos contables a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para su análisis y posible acción legal.

Por otro lado, durante 2024 el órgano desconcentrado recibió 2 mil 787 recursos de revocación, resolviendo 93.5% de ellos, mientras que el 6.5% restante continuó en proceso de atención.

El desempeño del SAT refleja una mayor eficiencia en la fiscalización y recaudación tributaria, así como un refuerzo en las acciones para garantizar el cumplimiento fiscal en sectores estratégicos de la economía nacional.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos

En licitación gaza Teófilo–Periférico; construcción iniciará en diciembre

Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Cierra este 3 de noviembre convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”
Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos
Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K
Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”
EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente
Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026
EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial
Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance
Fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía
Buscan a Ximena Cerecedes Blancarte, joven desaparecida en Chihuahua Capital