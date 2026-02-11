SAT vigilará con mayor rigor gastos en tarjetas; fijan topes que obligan a aviso

Miércoles 11 de febrero de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará la supervisión sobre las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, al considerarlas “actividades vulnerables” en materia de prevención de lavado de dinero cuando superen ciertos montos mensuales.

De acuerdo con los lineamientos vigentes, existen dos umbrales establecidos en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Cuando el gasto mensual acumulado en una tarjeta de crédito sea igual o superior a 805 UMAs —equivalentes actualmente a 94 mil 434.55 pesos— la operación será objeto de identificación.

En tanto, si el monto alcanza o supera 1,285 UMAs, es decir, 150 mil 743.35 pesos mensuales, el usuario deberá presentar un aviso ante el SAT y justificar el origen de los recursos.

Para el caso de tarjetas prepagadas, el límite se fija en 645 UMAs (75 mil 664.95 pesos). El mismo umbral aplica para instrumentos de almacenamiento de valor monetario como vales, cupones físicos o digitales, monederos electrónicos y certificados utilizados para adquirir bienes o servicios o recibir recursos por premios y recompensas.

Quienes se ubiquen en estos supuestos deberán registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT y cumplir con los requisitos correspondientes, entre ellos ingresar con e.firma vigente, registrar la actividad vulnerable aplicable y señalar el domicilio donde se realizan las operaciones.

En el caso de personas morales, deberán designar a un representante encargado del cumplimiento de estas obligaciones, quien también deberá aceptar el cargo mediante el sistema electrónico.

Al concluir el trámite, el contribuyente obtiene el documento de Alta y Registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.