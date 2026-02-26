SCJN admite recurso para revisar deuda fiscal de Grupo Caliente por mil 187 mdp

Jueves 26 de febrero de 2026

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, admitió a trámite un recurso del Gobierno federal para intentar revivir un crédito fiscal por mil 187 millones de pesos en contra de Grupo Caliente, empresa de casinos propiedad de Jorge Hank Rohn.

La admisión se dio pese a que el pasado 2 de enero un tribunal colegiado determinó que el asunto no implicaba temas de interpretación constitucional, por lo que, en principio, no sería materia de revisión por la Corte.

El recurso de revisión fue promovido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y admitido el 12 de febrero. En la sentencia que ahora será revisada, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa anuló el crédito fiscal al concluir que la autoridad se excedió por un día en el plazo legal de doce meses para concluir la visita domiciliaria practicada a la empresa.

El expediente fue turnado al propio ministro Aguilar, quien deberá presentar un proyecto al Pleno para determinar si existe algún elemento constitucional que justifique la intervención del máximo tribunal.

La visita del SAT inició en noviembre de 2014 para revisar el ejercicio fiscal 2013 de Hipódromo de Agua Caliente (HAC), filial de Grupo Caliente que opera el Hipódromo de Tijuana y diversos casinos en el país. El crédito fiscal fue determinado el 18 de diciembre de 2018.

El SAT argumentó que el plazo se suspendió en diversas ocasiones por falta de cooperación de la empresa en la entrega de documentación, supuesto permitido por el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, el tribunal colegiado concluyó que, incluso descontando los periodos de suspensión, la visita se extendió doce meses y un día, lo que implicó la caducidad de las facultades de la autoridad para fincar el crédito.

En enero de 2022, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa había validado el crédito fiscal por mayoría de votos, respaldando el criterio del SAT, que sostiene —entre otros puntos— que HAC omitió el pago de 320 millones de pesos por concepto de IEPS sobre ingresos derivados del “acceso y uso de instalaciones” en sus casinos.

Ahora corresponderá a la Corte definir si el caso amerita un pronunciamiento constitucional y, en su caso, si procede revocar la decisión del tribunal colegiado sobre la caducidad del crédito fiscal.