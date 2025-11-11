SCJN avala continuidad de pensión por orfandad a jóvenes que cursen posgrado

Martes 11 de noviembre de 2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las personas menores de 25 años que sean beneficiarias de una pensión por orfandad podrán mantener el apoyo económico aun después de concluir sus estudios de licenciatura, siempre y cuando continúen su formación académica en un posgrado.

El máximo tribunal del país estableció este nuevo criterio jurisprudencial a partir del caso de una joven de 22 años, quien había recibido del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una pensión por orfandad. Tras finalizar su licenciatura e iniciar estudios de maestría, solicitó una prórroga del beneficio, la cual fue negada por el IMSS bajo el argumento de que la ley no contempla la extensión del apoyo una vez concluidos los estudios de nivel superior.

Ante esta negativa, la solicitante promovió un amparo indirecto, el cual derivó en la concesión de una suspensión provisional con efectos restitutorios, es decir, el IMSS debía continuar con el pago de la pensión mientras se resolvía el fondo del asunto. El Instituto interpuso un recurso de queja, argumentando que la medida otorgaba derechos no previstos en la ley.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó que procede dicha suspensión, al considerar que el derecho a la educación y al desarrollo profesional debe prevalecer sobre una interpretación restrictiva de la norma.

El Tribunal justificó su decisión señalando que la evolución del mercado laboral exige una formación académica más prolongada para el ejercicio de muchas profesiones, por lo que limitar la pensión al término de la licenciatura “sería negar el derecho de obtener lo necesario para desempeñar una profesión”.

Con este fallo, la SCJN sienta un precedente en favor de los jóvenes beneficiarios de pensión por orfandad, garantizando su continuidad educativa y sustento económico mientras mantengan la condición de estudiantes y no excedan los 25 años de edad.