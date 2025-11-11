SCJN decidirá monto de adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, dice Sheinbaum

Martes 11 de noviembre de 2025

Ciudad de México – La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine el monto que el empresario Ricardo Salinas Pliego deberá pagar por sus adeudos fiscales, y que la resolución se aplicará conforme a la ley.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria recordó que la Corte tiene agendados temas relacionados con el Grupo Salinas esta semana. “Primero, parece que la Corte puso en su agenda algunos casos de este grupo empresarial y tendrá que resolver lo que considere de acuerdo a sus criterios”, afirmó.

Sheinbaum precisó que los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen derecho a descuentos establecidos en el Código Fiscal, y que cualquier pago se realizará estrictamente conforme a la ley. “Nosotros jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que esté fuera de la ley, nunca lo haríamos”, subrayó.

La Presidenta también se refirió al posicionamiento político de Salinas Pliego, quien se autodefinió como integrante de la ultraderecha, señalando que este enfoque históricamente se asocia con posturas autoritarias. “La ultraderecha no tiene nada que ver con las libertades ni con la democracia”, aseveró.

Sheinbaum concluyó que el debate político puede discutirse públicamente, pero que el pago de impuestos no está sujeto a opinión: “Debe impuestos, que pague y lo que dice la ley que tiene que pagar. Punto”.