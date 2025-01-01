SCJN publica foto oficial de sus nuevos nueve ministros; Hugo Ortiz Aguilar porta toga decorada

Lunes 1ro de septiembre de 2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes, a primeras horas del día, la foto oficial de los nuevos nueve ministros que actualmente integran el Pleno, encabezados por el ministro presidente Hugo Ortiz Aguilar.

Contrario a lo que había sugerido en semanas anteriores, Ortiz Aguilar no portó un atuendo tradicional indígena, sino una toga negra decorada, similar a la de sus colegas, aunque con detalles distintivos.

La imagen, que ya circula en los canales oficiales de la Corte, marca un momento histórico: es la primera vez en 31 años que el máximo tribunal del país aparece compuesto por solo nueve ministros, después de que desde 1994 la cifra se mantuviera en once.

La fotografía fue captada el pasado 20 de agosto en el edificio principal de la SCJN, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El acto fue privado y con acceso restringido: únicamente un fotógrafo oficial pudo tomar la imagen, y a los más de veinte colaboradores presentes se les pidió no utilizar dispositivos electrónicos durante la sesión.

En la fotografía, los ministros aparecen organizados en dos filas:

Primera fila (sentados, de izquierda a derecha):

Loretta Ortiz Ahlf

Lenia Batres Guadarrama

Hugo Ortiz Aguilar (ministro presidente)

Yasmín Esquivel Mossa

María Estela Ríos González

Segunda fila (de pie, de izquierda a derecha):

Arístides Rodrigo Guerrero García

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Irving Espinosa Betanzos

Sara Irene Herrerías Guerra

Equilibrio de género y nuevos tiempos

Con cinco mujeres y cuatro hombres, la actual composición del Pleno refleja una mayor presencia femenina, alineada con las políticas de paridad que han cobrado fuerza en los últimos años dentro del Poder Judicial.

El ministro presidente Hugo Ortiz Aguilar, cuya llegada generó diversas reacciones por su perfil cercano a comunidades indígenas y organizaciones sociales, había planteado la posibilidad de usar un atuendo tradicional en eventos oficiales, aunque finalmente optó por mantener la toga, con una decoración que sugiere elementos simbólicos.

La publicación de la imagen se da en un contexto de reformas judiciales en discusión y de un renovado enfoque hacia la legitimidad, la inclusión y la transformación del sistema judicial mexicano.