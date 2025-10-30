El Estado

Jueves 30 de octubre de 2025

SCT aclara: vehículos de plataformas no tienen autorización para operar en aeropuertos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que no existe autorización para que los vehículos de plataformas digitales, como Uber, Didi o Cabify, ofrezcan servicio de transporte desde los aeropuertos del país.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la dependencia federal explicó que los usuarios deben utilizar únicamente los servicios de traslado autorizados, entre ellos taxis y transportes turísticos, los cuales cumplen con las regulaciones establecidas para operar en terminales aéreas.

La SICT precisó que el amparo promovido por Uber busca únicamente garantizar que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la ley, pero no otorga permiso a las plataformas digitales para recoger pasajeros dentro de los aeropuertos.

Por ahora, las aplicaciones de transporte solo pueden dejar usuarios en las terminales aéreas, pero no están autorizadas para abordar pasaje desde ellas, reiteró la autoridad.

Suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación por falta de insumos

