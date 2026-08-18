SE PRESENTÓ EN CHIHUAHUA LA SEXTA FECHA DE LA SÚPER COPA ROSHFRANS 2026

Martes 18 de agosto de 2026

Se presentó en Elite Refrescos, la sexta fecha de la Súper Copa Roshfrans 2026, que se correrá en el Autódromo Francisco Villa de Chihuahua, el 30 de agosto con la participación de la GTM Pro 1, Pro 2, Light, Tractocamiones, F5 y Mexbike, además de la Pony local.

Michel Jourdain, Director General de SCR, dijo que para el serial Chihuahua es una plaza muy importante ya que cuenta con la gran cantidad de aficionados al automovilismo y que siempre debe de ser considerada en cualquier calendario de este deporte.

“Llegamos al Francisco Villa con todas nuestras categorías y por primera vez vendrá la Mexbike, por lo que el público podrá disfrutar también de carreras de motos”, expresó.

Humberto Pérez, promotor de la carrera, habló que los boletos ya están a la venta a través de Don Boletón a precios muy accesibles y de varias categorías: “Para nosotros es muy importante tener en Chihuahua un evento tan importante como la Súper Copa Roshfrans. Este será el cuarto año que nos visita este serial que tiene una gran aceptación en Chihuahua”.

Pepe Stege piloto de la categoría GTM Light dijo que llega a esta carrera muy motivado después de su primer triunfo en la misma en el Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México: “Todavía sueño con ese triunfo y ya llegó el primero por eso voy a intentar repetir el 30 de agosto en el Francisco Villa”.

Para “Keko” Pérez de la GTM Pro 1 correr en su tierra tiene un significado muy importante: “Estás en tu casa y al final de cuenta el automovilismo es un deporte que he disfrutado desde siempre, si bien estoy involucrado también en la organización de esta carrera, pero estar al volante de un auto de competencia es otra cosa”.

Rafael Vallina de la GTM Pro 2 dijo que quiere tanto a su tierra que pudiendo tener la sede de su equipo en otra plaza mucho más cercanas a donde se desarrollan la mayoría de las carreras, y así abaratar costos de traslados, prefirió quedarse en Chihuahua y que espera con ansias la carrera del 30 de agosto, en la cual también participará su hijo.

Jorge Gómez, Director de la Categoría Pony, hizo saber que hasta el momento había registrados más de 33 participantes y que no duda que en la parrilla habrán más de 40: “Son pilotos de Chihuahua y zonas cercanas que tienen muchos seguidores por lo que habrá una gran cantidad de público”.

Por último Ramón Chaparro que representa al motociclismo de la zona aclaró que para los aficionados será una sorpresa muy agradable ver este tipo de competencias y que ya hay varios pilotos confirmados, no solamente de los que corren habitualmente en la Mexbike, sino también de estados cercanos a Chihuahua.