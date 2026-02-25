México

SEGOB presenta 10 puntos clave de la iniciativa de Reforma Electoral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 10 puntos clave de la reforma electoral 2026, una iniciativa que busca modificar la estructura del sistema comicial, reducir costos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana en México.

Durante su exposición en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la propuesta se articula en diversos ejes que abarcan desde la integración del Congreso hasta la prohibición de la reelección inmediata.

1.- Integración del Congreso
Uno de los cambios centrales plantea ajustar la elección de la representación proporcional en el Congreso de la Unión. De acuerdo con la propuesta, la Cámara de Diputados se mantendría con 500 integrantes, quienes serían electos mediante votación directa, con el objetivo de reforzar el vínculo entre ciudadanía y representación legislativa.

2.- Reducción del gasto
La iniciativa contempla una disminución del 25% en el costo de las elecciones, impactando el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales. El planteamiento parte del diagnóstico de que el sistema electoral mexicano es oneroso en comparación internacional.

3.- Mayor fiscalización
Se propone fortalecer las atribuciones del INE para que tenga acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, con el fin de robustecer la vigilancia del uso de recursos públicos y privados durante los procesos electorales.

4.- Voto en el extranjero
La reforma busca facilitar el voto de mexicanos residentes en el extranjero, particularmente en la figura de diputación migrante, con mecanismos que simplifiquen su participación.

5.- Tiempos en radio y televisión
Otro punto relevante es la reducción de los tiempos oficiales en periodo electoral, que pasarían de 48 a 35 minutos diarios por emisora, como parte de la estrategia de racionalización del modelo de comunicación política.

6.- Cómputos distritales
La propuesta establece que los cómputos distritales inicien inmediatamente al cierre de la jornada electoral, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para dar paso directo a resultados preliminares oficiales.

7.- Democracia participativa
El proyecto plantea ampliar los instrumentos de democracia participativa a nivel estatal y municipal, no solo federal. También contempla la incorporación de tecnología como el voto electrónico en ejercicios ciudadanos.

8.- Prohibición del nepotismo
La iniciativa establece que los cargos de elección popular no podrán ser heredados a familiares directos —cónyuges, hijos o hermanos—, con el propósito de frenar el nepotismo en el ámbito político.

9.- No reelección
Se propone prohibir la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030, modificando el esquema vigente que permite la continuidad en determinados puestos.

10.- Elección de representantes proporcionales

Finalmente, se enfatiza que la representación proporcional debe elegirse directamente por votación ciudadana, separada de las listas cerradas tradicionales de los partidos.

La reforma electoral 2026 abre un nuevo debate legislativo sobre la estructura institucional, el financiamiento y las reglas de competencia política en el país, en un contexto donde el modelo electoral ha sido objeto de discusión recurrente en los últimos años.

