SEP analiza posibles ajustes al calendario escolar por calor y Mundial

Jueves 30 de abril de 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la próxima semana se definirá si habrá modificaciones al calendario escolar en el país, ante solicitudes de diversos estados relacionadas con las altas temperaturas y la realización del Mundial de futbol.

Durante su participación en la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que se llevará a cabo una reunión nacional con secretarios de Educación estatales para analizar las propuestas y tomar una decisión conjunta.

Entre las alternativas planteadas se encuentran adelantar el cierre del ciclo escolar o implementar clases en línea en algunas entidades. Detalló que estados como Jalisco han propuesto esquemas virtuales, mientras que Nuevo León también evalúa medidas similares, además de otras regiones que buscan ajustes por condiciones climáticas.

“El próximo siete vamos a tener una reunión con todos los secretarios de Educación… también estamos considerando el Mundial y otras circunstancias dependiendo del estado”, indicó.

Delgado Carrillo subrayó que existe diálogo constante con el magisterio, sector que también ha planteado la necesidad de adecuaciones al calendario. Añadió que, si bien los estados cuentan con facultades para realizar ajustes, se busca establecer una estrategia coordinada a nivel nacional.