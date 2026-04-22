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Miércoles 22 de abril de 2026

SEP analiza suspender clases por partidos del Mundial

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el gobierno federal analiza la posibilidad de suspender clases presenciales durante los días en que se disputen partidos del Mundial de futbol.

Explicó que la propuesta surge a partir de solicitudes para ajustar las actividades escolares en fechas clave del torneo, lo que ha generado un debate dentro del sector educativo sobre la viabilidad de la medida.

El funcionario señaló que una de las alternativas en estudio es mantener las clases mediante modalidad virtual, con el fin de no afectar el cumplimiento del calendario escolar.

“Estamos revisando, estamos analizando…”, expresó Delgado, al subrayar que aún no existe una decisión definitiva al respecto.

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