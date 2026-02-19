SEP confirma revisión y ajustes en libros de texto gratuitos

Jueves 19 de febrero de 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el proceso de revisión y actualización de los libros de texto gratuitos incluyó observaciones sobre lenguaje, imágenes y enfoques pedagógicos, en medio de versiones que señalaron un desencuentro con el exdirector de Materiales Educativos, **Marx Arriaga Navarro.

En conferencia, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, explicó que durante 2025 se realizó un ejercicio de consulta en territorio con docentes, estudiantes, colectivos académicos y organizaciones sociales. De esa revisión surgieron observaciones específicas que ahora forman parte del proceso de corrección y perfeccionamiento de los contenidos.

Entre los cambios considerados están:

Modificación de imágenes consideradas estereotipadas, especialmente en representaciones de comunidades afrodescendientes.

Ajustes en ilustraciones y lenguaje visual para evitar normalización de prejuicios culturales o raciales.

Correcciones en redacción y lenguaje incluyente, buscando mayor claridad pedagógica según edad y contexto.

Revisión de contenidos de nivel preescolar, particularmente secuencias didácticas que no correspondían al desarrollo cognitivo esperado.

Adecuación de ejemplos y referencias culturales para hacerlos más representativos y menos ideologizados.

Incorporación de observaciones de docentes en Consejos Técnicos Escolares sobre claridad en instrucciones y actividades.

Integración de sugerencias de colectivos especializados, incluyendo organizaciones afrodescendientes que solicitaron representaciones más dignas y diversas.

La subsecretaria enfatizó que estos ajustes no implican una ruptura del modelo educativo, sino una mejora continua. “Los libros son de todos y son para nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó.