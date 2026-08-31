SEP distribuirá 16 millones de guías para fortalecer la salud mental de jóvenes

Lunes 31 de agosto de 2026

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuirá 16 millones de guías como parte de la estrategia nacional “ABC de las emociones”, enfocada principalmente en adolescentes de entre 14 y 18 años.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el programa busca fortalecer el bienestar emocional, mejorar la comunicación entre jóvenes y familias, y prevenir problemas relacionados con la salud mental.

Del total, 7.5 millones de guías serán para estudiantes, 7.5 millones para sus familias y un millón para docentes. Los materiales abordarán temas como identificación de emociones, autocuidado, detección de señales de alerta y mecanismos para pedir ayuda.

La estrategia también incluirá contenidos sobre el impacto de las redes sociales y el uso excesivo de dispositivos digitales, así como una hora semanal de formación socioemocional para estudiantes de tercero de secundaria y de bachillerato.

Además, entre octubre y diciembre se realizarán asambleas informativas con madres, padres y cuidadores, mientras que servidores públicos y brigadas del sector salud visitarán planteles para reforzar las acciones de prevención y atención.

La SEP informó que el programa también llegará a espacios comunitarios y recordó que la Línea de la Vida estará disponible las 24 horas para brindar orientación y apoyo a quienes lo necesiten.