SEP elimina validez de la cédula profesional como identificación oficial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que la cédula profesional ya no podrá utilizarse como identificación oficial para la realización de trámites, al precisar que su única finalidad es acreditar que una persona cuenta con autorización legal para ejercer una profesión.

La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación que la cédula profesional certifica la existencia de un título registrado y la habilitación legal del profesionista, permitiendo su verificación mediante códigos, folios electrónicos y sistemas oficiales, sin depender de firma o imagen impresa.

Con esta modificación, los documentos reconocidos como identificación oficial son:

Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pasaporte.

Cartilla del Servicio Militar.

Documentos migratorios (para personas extranjeras).

Credencial del Inapam (adultos mayores).

Licencia de conducir (válida en trámites específicos).

Para que estos documentos sean válidos como identificación oficial en la mayoría de los trámites públicos y privados, deberán estar vigentes y contener fotografía y firma.

Asimismo, se informó que la CURP biométrica, cuando incluya datos como huellas y fotografía, también podrá fungir como documento de identificación oficial.

