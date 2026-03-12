México

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 12 de marzo de 2026

SICT reitera que Uber no tiene permiso para operar en el AICM

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la empresa Uber México Technology & Software S.A. de C.V. no cuenta con autorización para prestar servicio de transporte dentro del polígono de los aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La dependencia precisó que, aunque la empresa promovió un juicio de amparo el 15 de julio de 2025 ante el Juzgado Décimo Tercero contra operativos realizados por la Guardia Nacional y contra disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la suspensión definitiva otorgada por el juzgado solo establece que las autoridades se abstengan de realizar detenciones arbitrarias o discriminatorias contra vehículos que operan mediante aplicaciones.

Sin embargo, la SICT subrayó que esta resolución no impide que las autoridades continúen aplicando la legislación vigente, ni limita la facultad para levantar infracciones cuando se detecte la prestación del servicio sin autorización dentro de los aeropuertos.

Ante esta situación, la dependencia federal recomendó a los usuarios utilizar los servicios de taxis autorizados dentro de las terminales aéreas para garantizar que el traslado se realice conforme a la normatividad establecida.

Plan B de reforma electoral plantea reducir número de regidores; Chihuahua perdería cinco posiciones

Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua Iniciativa de la Sindicatura para empoderar a niñas y adolescentes

Aprueba H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX

Encuestador del INEGI habría muerto sin huellas de violencia
Detienen a dos hombres por narcomenudeo tras cateos en la ciudad
Registra 42% de avance paso superior en carretera Chihuahua–Aldama
Asesinan a dirigente del PRI en la Costa Chica de Guerrero
Fijan nueva fecha para audiencia constitucional del caso Mápula
Detienen a mujer con metanfetamina en Riveras del Sacramento; menor es canalizada al DIF
Identifican restos de hijo del empresario de “El Rey del Cabrito” desaparecido desde 2015
Irán intensifica ataques en el Estrecho de Ormuz y aumenta tensión energética mundial

Israel advierte que atacará edificio en el centro de Beirut
Más de 3 millones de iraníes desplazados por la guerra, advierte ACNUR
Aumenta la demanda de refugios antibombas tras guerra en Oriente Medio