SICT reitera que Uber no tiene permiso para operar en el AICM

Jueves 12 de marzo de 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la empresa Uber México Technology & Software S.A. de C.V. no cuenta con autorización para prestar servicio de transporte dentro del polígono de los aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La dependencia precisó que, aunque la empresa promovió un juicio de amparo el 15 de julio de 2025 ante el Juzgado Décimo Tercero contra operativos realizados por la Guardia Nacional y contra disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la suspensión definitiva otorgada por el juzgado solo establece que las autoridades se abstengan de realizar detenciones arbitrarias o discriminatorias contra vehículos que operan mediante aplicaciones.

Sin embargo, la SICT subrayó que esta resolución no impide que las autoridades continúen aplicando la legislación vigente, ni limita la facultad para levantar infracciones cuando se detecte la prestación del servicio sin autorización dentro de los aeropuertos.

Ante esta situación, la dependencia federal recomendó a los usuarios utilizar los servicios de taxis autorizados dentro de las terminales aéreas para garantizar que el traslado se realice conforme a la normatividad establecida.