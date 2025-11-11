SMN prevé posibles nevadas y aguanieve en el norte del país esta semana

Martes 11 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta semana existe la posibilidad de nieve o aguanieve en algunas regiones del país, marcando las primeras precipitaciones invernales de la temporada 2025-2026.

Según el pronóstico extendido a 96 horas (cuatro días), gran parte del norte de México podría registrar vientos fuertes, mientras que algunas zonas del país esperan lluvias intensas, incluyendo la Península de Yucatán, la sierra entre Sonora y Chihuahua, el norte de Baja California y el norte de Sonora.

En particular, el SMN señaló que en Baja California y Sonora hay probabilidad de nieve o aguanieve, debido a la combinación de circulación ciclónica en altura, una vaguada polar, parte del frente frío y una corriente en chorro polar.

Además, se esperan temperaturas mínimas entre -10°C y -5°C con heladas en regiones de Baja California, Chihuahua y Durango durante la madrugada del viernes 14 de noviembre.

El organismo recordó que se trata de un pronóstico, por lo que los eventos previstos pueden variar, y la información se actualizará este martes a las 14:00 horas. A medida que se acerque la fecha, las predicciones serán más precisas, indicó el SMN.