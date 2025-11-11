El Estado

19.18°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 11 de noviembre de 2025

SMN prevé posibles nevadas y aguanieve en el norte del país esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta semana existe la posibilidad de nieve o aguanieve en algunas regiones del país, marcando las primeras precipitaciones invernales de la temporada 2025-2026.

Según el pronóstico extendido a 96 horas (cuatro días), gran parte del norte de México podría registrar vientos fuertes, mientras que algunas zonas del país esperan lluvias intensas, incluyendo la Península de Yucatán, la sierra entre Sonora y Chihuahua, el norte de Baja California y el norte de Sonora.

En particular, el SMN señaló que en Baja California y Sonora hay probabilidad de nieve o aguanieve, debido a la combinación de circulación ciclónica en altura, una vaguada polar, parte del frente frío y una corriente en chorro polar.

Además, se esperan temperaturas mínimas entre -10°C y -5°C con heladas en regiones de Baja California, Chihuahua y Durango durante la madrugada del viernes 14 de noviembre.

El organismo recordó que se trata de un pronóstico, por lo que los eventos previstos pueden variar, y la información se actualizará este martes a las 14:00 horas. A medida que se acerque la fecha, las predicciones serán más precisas, indicó el SMN.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios

Aprueba Ayuntamiento por unanimidad la modificación a la Convocatoria del Presupuesto Participativo 2026
Advierte SSPE sobre intento de suplantación de identidad de un Subsecretario en redes sociales
Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán
Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios
Messi: “No me fui del Barcelona como imaginaba ni como soñaba”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral
SCJN decidirá monto de adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, dice Sheinbaum
Comisiones Unidas rechazan iniciativa de movilidad por ser "copia literal" de reglamento de Guadalajara

Municipios

Más Noticias

Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad
Vinculan a proceso a hombre por homicidio agravado en colonia Lucio Blanco
USS Gerald R. Ford llega al Caribe y refuerza presión de EE. UU. en la región