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Martes 19 de mayo de 2026

SRE defiende solicitud de más pruebas en procesos de extradición relacionados con caso Rocha Moya

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que la solicitud de información adicional en procedimientos de extradición entre México y Estados Unidos es una práctica legal, recíproca y conforme al debido proceso.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario explicó que tanto el Gobierno de México como el de Estados Unidos acostumbran requerir pruebas complementarias cuando consideran insuficientes ciertos elementos en solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Velasco indicó que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos, aunque ninguna se ha concretado hasta ahora.

Precisó que 36 solicitudes fueron rechazadas y 233 permanecen pendientes, de las cuales 183 corresponden a extradiciones formales y 50 a detenciones provisionales.

Según el funcionario, en 47 de esas 50 solicitudes provisionales, las autoridades estadounidenses pidieron información adicional antes de continuar con los procedimientos.

El representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó además diversos casos en los que Estados Unidos solicitó mayores elementos jurídicos y probatorios relacionados con investigaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero, trata de personas y esquemas de facturación irregular.

Entre los expedientes citados destacó el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de otros procesos relacionados con presuntos integrantes de grupos criminales.

Velasco explicó que cada país realiza evaluaciones propias sobre riesgos, gravedad de los delitos y suficiencia jurídica antes de autorizar extradiciones o detenciones provisionales.

Asimismo, recordó que los procesos inician con una revisión diplomática por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente son turnados a la Fiscalía General de la República y a jueces federales para su análisis correspondiente.

Finalmente, reiteró que México mantiene cooperación internacional en materia de justicia bajo criterios de legalidad, reciprocidad y respeto a la soberanía nacional.

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