SSPE deja sin respuesta solicitud sobre presencia de agencias de EU en Torre Centinela

Lunes 7 de septiembre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.– La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dejó sin respuesta una solicitud de información relacionada con las gestiones realizadas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para permitir que personal de agencias estadounidenses opere desde la Torre Centinela en Ciudad Juárez.

De acuerdo con una notificación emitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud fue “desechada por falta de respuesta del sujeto obligado”, por lo que no se proporcionó documentación sobre las gestiones o comunicaciones que habría realizado la dependencia estatal.

Por separado, la SRE respondió a una petición similar en la que se preguntó si el Gobierno de Chihuahua le había informado sobre el proyecto. La dependencia federal señaló que “no se localizó documento alguno” relacionado con esa comunicación.

Las respuestas contrastan con declaraciones del vocero de la SSPE, Jorge Armendáriz, quien señaló que el proyecto había sido puesto a disposición de Relaciones Exteriores y permanecía en proceso de revisión.

Armendáriz precisó posteriormente que hasta el momento no existe información o acercamiento que permita confirmar formalmente la colaboración con autoridades estadounidenses, debido a que el Gobierno estatal no formaliza este tipo de proyectos hasta concluir su análisis de viabilidad jurídica y constitucional.

En abril pasado, el propio funcionario había informado que el piso 18 de Torre Centinela contemplaba la participación de analistas de cinco agencias estadounidenses: la DEA, FBI, CBP, HSI y ATF, además de instituciones mexicanas como Defensa, Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad.

En aquella ocasión, Armendáriz habló incluso de un convenio en proceso de firma para establecer un esquema de intercambio de información desde ese nivel del edificio. Sin embargo, con las respuestas obtenidas mediante transparencia, no se acredita hasta ahora la existencia de documentación en poder de la SRE que formalice ese proyecto.

La SSPE ha señalado que Torre Centinela funcionará inicialmente como un centro de fusión de información con participación de corporaciones mexicanas, entre ellas Guardia Nacional, Defensa, Migración, Secretaría de Gobernación, Agencia Estatal de Investigación y Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, la inauguración de la Torre Centinela, que será la nueva sede institucional de la SSPE en el Centro de Ciudad Juárez, está prevista para el 10 de septiembre.