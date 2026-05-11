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Lunes 11 de mayo de 2026

SSPE desconoce presunto fallecimiento de Carlos Cuevas; asegura que permanece en penal federal

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, informó que no existe confirmación sobre el presunto fallecimiento del empresario Carlos Cuevas y aclaró que actualmente se encuentra recluido en un penal federal.

El funcionario estatal señaló que Cuevas fue trasladado desde 2022 a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), por lo que descartó que estuviera internado en el Cereso estatal de Aquiles Serdán.

Con estas declaraciones, Loya Chávez desmintió versiones que circularon durante el fin de semana sobre un supuesto fallecimiento ocurrido dentro del penal de Aquiles Serdán.

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