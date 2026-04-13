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Lunes 13 de abril de 2026

SSPE lanza engomados vehiculares para identificar a personas con discapacidad y adultos mayores

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre el lanzamiento de un sistema de engomados de colores para vehículos, con el objetivo de identificar a conductores o tripulantes adultos mayores y personas con discapacidad.

Esta medida forma parte del programa “Movilidad sin Barreras”, presentado por el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien explicó que la iniciativa busca facilitar la atención y el reconocimiento en caso de incidentes viales.

El esquema contempla cuatro colores para distinguir distintos casos:

Azul: personas con discapacidad motriz
Rosa: personas con discapacidad auditiva (quienes deben viajar acompañadas para conducir)
Morado: pasajeros con discapacidad
Naranja: adultos mayores

El funcionario precisó que estos distintivos no representan un beneficio preferencial, sino una herramienta para brindar atención diferenciada en situaciones de riesgo y mejorar la respuesta de autoridades y cuerpos de auxilio.

Los engomados serán gratuitos y podrán obtenerse en las instalaciones de Vialidad, presentando una constancia de discapacidad emitida por el DIF o el sector salud.

Con esta estrategia, la SSPE busca fortalecer la seguridad vial con un enfoque incluyente, promoviendo una cultura de respeto y apoyo hacia los sectores más vulnerables de la población.

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