SSPE lanza engomados vehiculares para identificar a personas con discapacidad y adultos mayores

Lunes 13 de abril de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre el lanzamiento de un sistema de engomados de colores para vehículos, con el objetivo de identificar a conductores o tripulantes adultos mayores y personas con discapacidad.

Esta medida forma parte del programa “Movilidad sin Barreras”, presentado por el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien explicó que la iniciativa busca facilitar la atención y el reconocimiento en caso de incidentes viales.

El esquema contempla cuatro colores para distinguir distintos casos:

Azul: personas con discapacidad motriz

Rosa: personas con discapacidad auditiva (quienes deben viajar acompañadas para conducir)

Morado: pasajeros con discapacidad

Naranja: adultos mayores

El funcionario precisó que estos distintivos no representan un beneficio preferencial, sino una herramienta para brindar atención diferenciada en situaciones de riesgo y mejorar la respuesta de autoridades y cuerpos de auxilio.

Los engomados serán gratuitos y podrán obtenerse en las instalaciones de Vialidad, presentando una constancia de discapacidad emitida por el DIF o el sector salud.

Con esta estrategia, la SSPE busca fortalecer la seguridad vial con un enfoque incluyente, promoviendo una cultura de respeto y apoyo hacia los sectores más vulnerables de la población.