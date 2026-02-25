El Estado

Miércoles 25 de febrero de 2026

STPS inspeccionará por primera vez a plataformas digitales en 2026

Por primera vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incluirá a las plataformas digitales en su programa anual de inspecciones para verificar el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores por aplicación.

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno, informó que como parte del Programa de Inspección 2026 se realizará un operativo especial enfocado en supervisar que estas empresas cumplan con las nuevas obligaciones derivadas de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales.

“Este año se va a incluir ya el programa de inspección a plataformas digitales sobre el cumplimiento de nuevas obligaciones de la reforma que se hizo a plataformas digitales en la Ley Federal del Trabajo. Va a ser el primer año que ya entre un operativo especial para vigilar que las plataformas hayan cumplido con la formalización del empleo, tal como se estipuló la Ley”, afirmó el funcionario tras su participación en la 39 Reunión de la Confederación Sindical de las Américas.

Salafranca adelantó que para 2026 se prevé realizar entre 45 mil y 50 mil inspecciones en diversos sectores económicos.

Asimismo, consideró que la aplicación del Plan Piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para formalizar a trabajadores de plataformas fue exitosa, al señalar que hasta diciembre se registraron 206 mil empleos en este sector ante el instituto.

Más Noticias

