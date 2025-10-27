Saldo blanco tras concierto de Los Tigres del Norte, confirma el Ayuntamiento

Lunes 27 de octubre de 2025

El concierto de Los Tigres del Norte en el municipio concluyó con saldo blanco, sin incidentes graves ni alteraciones al orden público, informó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, al presentar el reporte oficial del operativo de seguridad y cumplimiento de la normativa municipal.

El funcionario explicó que el objetivo del despliegue fue garantizar la seguridad de los asistentes, hacer cumplir el reglamento local y coordinar las acciones con instancias estatales.

“Cualquier evento que sea mayor a mil personas requiere de la autorización de la Coordinación Estatal de Protección Civil”, recordó Fuentes, subrayando que el concierto cumplió con todos los permisos y protocolos exigidos.

Sin corridos prohibidos ni incidentes de violencia

Respecto al repertorio interpretado, el secretario aclaró que no se detectaron canciones que promovieran la violencia, el delito o la misoginia, aunque el grupo sí interpretó algunos corridos tradicionales.

“Sí se cantaron algunos corridos, que como saben son expresiones de la música mexicana con narrativas características y tradicionales, pero no infringen la norma”, señaló el funcionario.

Fuentes destacó que no hubo agresiones, lesiones graves ni conatos de violencia, y que el evento transcurrió en un ambiente familiar y ordenado.

Atendida mujer lesionada

Sobre el incidente en el que una mujer resultó lesionada, el Ayuntamiento informó que se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica, cuyos gastos están cubiertos por las pólizas de responsabilidad civil del organizador del evento.

El Subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, mantuvo contacto constante con los familiares de la afectada para dar seguimiento a su estado de salud y verificar el cumplimiento de los protocolos de protección.

Revisión y medidas futuras

Finalmente, el gobierno municipal anunció que continuará revisando los informes finales del evento, emitirá observaciones a los promotores y reforzará los criterios de seguridad para futuros espectáculos masivos en coordinación con Protección Civil estatal.