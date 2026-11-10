Salinas Pliego responde a Andy López Beltrán y exige aclarar presuntos negocios al amparo del poder

Martes 10 de noviembre de 2026

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a los señalamientos de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, aspirante a diputado federal por Morena, luego de que este difundiera una serie de cuestionamientos relacionados con la trayectoria empresarial del propietario de Grupo Salinas.

A través de sus redes sociales, Salinas Pliego acusó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador de retomar controversias que, aseguró, han sido públicas durante décadas y sobre las cuales ya ha ofrecido explicaciones.

"Andy, el que nos hace perder el tiempo eres tú, reciclando asuntos que desde hace décadas son públicos y que ya hemos respondido puntualmente", expresó.

El empresario defendió su trayectoria de más de 40 años en el sector privado y sostuvo que sus compañías contribuyen a la economía mexicana mediante la generación de empleos, inversiones y pago de impuestos.

Cuestionamientos sobre TV Azteca y relaciones empresariales

La confrontación comenzó después de que López Beltrán difundiera preguntas relacionadas con distintas operaciones empresariales de Salinas Pliego, entre ellas la adquisición de Imevisión, que posteriormente se convirtió en TV Azteca.

El morenista también planteó interrogantes sobre supuestos vínculos del empresario con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y Jeffrey Epstein, financiero estadounidense involucrado en una red de abuso y explotación sexual.

Respecto a Epstein, López Beltrán aseguró que el nombre del empresario aparece 77 veces en archivos relacionados con el caso.

Sin embargo, esa afirmación no demuestra por sí misma la existencia de una relación delictiva ni acredita participación en las conductas investigadas.

Entre los asuntos mencionados también figura la relación laboral de Luis Cárdenas Palomino, excolaborador de Genaro García Luna, con Adamantium, empresa de seguridad privada vinculada a Salinas Pliego que obtuvo contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, el cuestionario retomó el conflicto por las instalaciones de transmisión de Canal 40, ocurrido en diciembre de 2002.

Fobaproa, Fertinal y deudas de TV Azteca

Los cuestionamientos de López Beltrán incluyeron operaciones financieras y empresariales que han generado controversia pública.

Entre ellas se encuentran la compraventa de Fertinal, el rescate de Salinas y Rocha mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y un acuerdo alcanzado con autoridades bursátiles estadounidenses en 2005.

También mencionó el litigio relacionado con más de 600 millones de dólares en bonos de deuda de TV Azteca.

Otro de los puntos abordados fue un crédito de 240 millones de dólares contratado con Alter Bank, institución ubicada en Santa Lucía, así como el destino de esos recursos y las inversiones personales del empresario en bitcoin.

Las preguntas fueron planteadas públicamente por López Beltrán, sin que ello implique que todas las irregularidades sugeridas hayan sido acreditadas.

Salinas Pliego revira contra la familia López Obrador

En su respuesta, el propietario de Grupo Salinas dirigió sus críticas hacia Andrés Manuel López Beltrán, su padre y otros integrantes de su entorno político y familiar.

El empresario sostuvo que son ellos quienes deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus actividades y presuntos negocios relacionados con el ejercicio del poder.

"Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre sus negocios al amparo del poder, sus corruptelas y la protección que reciben de las fiscalías, el SAT, Gobernación, el INE y los tribunales, e incluso del crimen organizado", escribió.

También acusó a Morena de intentar limitar las críticas contra sus integrantes y de utilizar las instituciones públicas para proteger intereses políticos.

Estas declaraciones constituyen acusaciones del empresario y no representan hechos comprobados mediante la información presentada.

Advierte que continuará con sus críticas

Salinas Pliego aseguró que los videos difundidos por López Beltrán no modificarán los señalamientos que él ha realizado sobre presuntas irregularidades relacionadas con integrantes del movimiento político fundado por el expresidente López Obrador.

"Así que mejor dedícate a responder eso", manifestó.

El empresario reiteró que continuará con sus actividades económicas y con sus posicionamientos públicos sobre el gobierno y Morena.

"Por mi parte, yo seguiré trabajando, invirtiendo y defendiendo la libertad. Seguiré exigiendo que cada quien responda por sus actos, sin privilegios por su apellido ni protección desde el poder", añadió.

Sin respuestas específicas al cuestionario

Aunque Salinas Pliego afirmó que los temas expuestos por López Beltrán ya habían sido aclarados públicamente, su respuesta no abordó de manera individual las preguntas relacionadas con operaciones financieras, contratos, vínculos personales y controversias empresariales.

El intercambio refleja la confrontación pública entre el empresario y figuras vinculadas a Morena, en la que ambas partes han formulado señalamientos sobre transparencia, rendición de cuentas y presuntas irregularidades.

Hasta el momento, la información difundida corresponde principalmente a declaraciones y cuestionamientos públicos, por lo que resulta necesario distinguir las acusaciones políticas de los hechos acreditados por autoridades competentes.