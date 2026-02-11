Salud federal da por controlado brote de sarampión en Chihuahua tras aplicar 1.8 millones de vacunas

Miércoles 11 de febrero de 2026

El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que el brote de sarampión en Chihuahua fue abatido luego de una campaña intensiva en la que se aplicaron 1.8 millones de vacunas, tras un pico que llegó a registrar hasta 500 casos en un solo día y más de 4 mil acumulados en la entidad.

Durante su informe, el funcionario explicó que actualmente en Chihuahua sólo se presentan casos aislados, lo que confirma el control del brote. Destacó que el 49 por ciento de los contagios a nivel nacional se concentraron en ese estado, donde se reforzó la estrategia de vacunación para cortar la cadena de transmisión.

A nivel nacional, detalló que entre 2025 y 2026 se han registrado 9 mil 74 casos de sarampión, lo que equivale a una tasa acumulada de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes. Subrayó que, debido a la alta contagiosidad del virus —una persona puede infectar hasta a 18 más—, sin vacunación los contagios podrían contarse por millones.

Explicó que el sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible cuyo cuadro inicial puede confundirse con gripe, al presentar fiebre, malestar general y escurrimiento nasal. Recomendó no automedicarse ni utilizar antibióticos salvo que exista una complicación médica, y acudir a revisión ante la presencia de síntomas.

El secretario enfatizó que el 90 por ciento de los casos registrados en Chihuahua correspondieron a personas no vacunadas, lo que, dijo, confirma que la inmunización es la herramienta más eficaz para prevenir contagios y complicaciones graves.

Actualmente se mantiene vigilancia epidemiológica en siete estados con transmisión relevante: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México. No obstante, señaló que 24 de las 32 entidades reportan menos de 100 casos acumulados, lo que refleja un control focalizado del brote en la mayor parte del país.