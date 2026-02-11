México

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Salud federal da por controlado brote de sarampión en Chihuahua tras aplicar 1.8 millones de vacunas

El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que el brote de sarampión en Chihuahua fue abatido luego de una campaña intensiva en la que se aplicaron 1.8 millones de vacunas, tras un pico que llegó a registrar hasta 500 casos en un solo día y más de 4 mil acumulados en la entidad.

Durante su informe, el funcionario explicó que actualmente en Chihuahua sólo se presentan casos aislados, lo que confirma el control del brote. Destacó que el 49 por ciento de los contagios a nivel nacional se concentraron en ese estado, donde se reforzó la estrategia de vacunación para cortar la cadena de transmisión.

A nivel nacional, detalló que entre 2025 y 2026 se han registrado 9 mil 74 casos de sarampión, lo que equivale a una tasa acumulada de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes. Subrayó que, debido a la alta contagiosidad del virus —una persona puede infectar hasta a 18 más—, sin vacunación los contagios podrían contarse por millones.

Explicó que el sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible cuyo cuadro inicial puede confundirse con gripe, al presentar fiebre, malestar general y escurrimiento nasal. Recomendó no automedicarse ni utilizar antibióticos salvo que exista una complicación médica, y acudir a revisión ante la presencia de síntomas.

El secretario enfatizó que el 90 por ciento de los casos registrados en Chihuahua correspondieron a personas no vacunadas, lo que, dijo, confirma que la inmunización es la herramienta más eficaz para prevenir contagios y complicaciones graves.

Actualmente se mantiene vigilancia epidemiológica en siete estados con transmisión relevante: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México. No obstante, señaló que 24 de las 32 entidades reportan menos de 100 casos acumulados, lo que refleja un control focalizado del brote en la mayor parte del país.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge

Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez

SAT vigilará con mayor rigor gastos en tarjetas; fijan topes que obligan a aviso
Reabre FAA espacio aéreo en El Paso; vuelos se reanudan con normalidad
Vinculan a proceso a alcalde de Tequila por delincuencia organizada y secuestro
Destaca Salud federal a Chihuahua como ejemplo en contención de sarampión
Alumbrado público en Zona Reliz permanece fuera de servicio por trabajos de la CFE
Localizan a hombre sin vida en el parque El Palomar
Maru Campos supervisa avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027
Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge

Municipios

Más Noticias

Detienen a hombre armado en Moris tras enfrentamiento con policías
Fiscalía reporta aumento en vinculaciones y sentencias por robo durante 2025
Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez