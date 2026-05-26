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Martes 26 de mayo de 2026

Sam Altman descarta un “apocalipsis laboral” por la inteligencia artificial

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, aseguró que el avance de la inteligencia artificial no ha provocado la pérdida masiva de empleos que inicialmente temía y consideró que el impacto laboral de esta tecnología ha sido menor al previsto.

Durante una conferencia organizada por el Commonwealth Bank of Australia en Sídney, Altman reconoció que una de sus principales preocupaciones tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022 era la posible eliminación acelerada de puestos de trabajo, especialmente aquellos de nivel inicial en oficinas.

Sin embargo, señaló que esa predicción no se ha materializado en la magnitud que esperaba.

“Pensaba que a estas alturas habría habido un mayor impacto en la eliminación de puestos de trabajo de oficina de nivel inicial de lo que realmente ha ocurrido”, expresó el directivo, quien añadió que sus intuiciones sobre las consecuencias sociales y económicas de la IA resultaron menos precisas que sus previsiones tecnológicas.

Altman reconoció que diversas empresas han comenzado a incorporar inteligencia artificial en sus procesos, incluyendo organizaciones como Amazon y HSBC, donde algunas funciones han sido automatizadas. No obstante, consideró que existe un componente humano en muchos empleos que continúa siendo difícil de reemplazar.

Como ejemplo, explicó que intentó delegar a la IA la respuesta de mensajes y correos electrónicos, identificando claramente que las respuestas eran generadas por inteligencia artificial. Sin embargo, observó que las personas siguen valorando la interacción directa y personal.

El empresario sostuvo que esta experiencia le permitió comprender mejor que numerosas actividades laborales incluyen elementos de confianza, empatía y relación humana que mantienen su relevancia incluso en un entorno cada vez más automatizado.

Además, afirmó que el panorama laboral probablemente cambiará de manera significativa en los próximos años, pero descartó que se produzca el escenario de “apocalipsis laboral” que algunos analistas y empresas tecnológicas han planteado.

Las declaraciones de Altman se producen en un contexto de rápida expansión de las herramientas de inteligencia artificial generativa y de un intenso debate global sobre su impacto en la productividad, la economía y el futuro del empleo.

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