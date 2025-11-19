San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad

Miércoles 19 de noviembre de 2025

El Ayuntamiento de San Francisco del Oro informó que el tradicional desfile conmemorativo del 20 de noviembre ha sido suspendido este año por razones de seguridad, priorizando el bienestar de los habitantes.

La cancelación se suma a otros eventos afectados en la región, como verbenas mexicanas, carreras de caballos y rodadas bikers, tras recientes hechos violentos que incluyeron la ejecución de ocho personas en Santa Teresa y Parral.

El municipio agradeció la comprensión de la ciudadanía, reconociendo la importancia histórica y simbólica de la fecha.