San Juanito registra -1 °C y se convierte en la localidad más fría del estado

21.26°C
Nubes Dispersas
Chihuahua, Chihuahua
Viernes 28 de noviembre de 2025
La localidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, registró una temperatura de -1 °C, convirtiéndose en el punto más frío del estado durante las últimas horas.
Otras zonas de la región serrana también reportaron temperaturas bajo cero:
Temósachic: -0.8 °C
Guachochi: -0.8 °C
Majalca: -0.8 °C
Mientras tanto, en otras comunidades los valores estuvieron cerca del punto de congelación:
Basaseachi: 0 °C
Creel: 0.1 °C
Madera: 1 °C
En el resto del estado, los termómetros marcaron temperaturas superiores a los 2 °C.
De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 16, en interacción con un canal de baja presión, continuará favoreciendo ambiente frío y heladas en distintas zonas de la sierra durante los próximos días.
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy
Municipios
Más Noticias