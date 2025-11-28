San Juanito registra -1 °C y se convierte en la localidad más fría del estado

Viernes 28 de noviembre de 2025

La localidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, registró una temperatura de -1 °C, convirtiéndose en el punto más frío del estado durante las últimas horas.

Otras zonas de la región serrana también reportaron temperaturas bajo cero:

Temósachic: -0.8 °C

Guachochi: -0.8 °C

Majalca: -0.8 °C

Mientras tanto, en otras comunidades los valores estuvieron cerca del punto de congelación:

Basaseachi: 0 °C

Creel: 0.1 °C

Madera: 1 °C

En el resto del estado, los termómetros marcaron temperaturas superiores a los 2 °C.

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 16, en interacción con un canal de baja presión, continuará favoreciendo ambiente frío y heladas en distintas zonas de la sierra durante los próximos días.