Chihuahua

14.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 27 de noviembre de 2025

Sanción a Miguel Riggs deriva de mandato electoral, afirma la Síndica Olivia Franco

La Síndica Municipal, Olivia Franco, se pronunció respecto a la sanción impuesta al regidor Miguel Riggs por parte del Órgano Interno de Control (OIC), consistente en 30 días naturales de suspensión sin goce de sueldo, como parte del procedimiento derivado de una resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Franco explicó que esta sanción corresponde al seguimiento que el OIC está obligado a realizar tras la determinación de la autoridad electoral, la cual estableció que Riggs incurrió en violencia política de género.

“El órgano interno de control dio seguimiento al mandato del Tribunal Estatal Electoral, que instruyó aplicar las sanciones correspondientes conforme a lo que quedó firme en su resolución”, detalló.

La Síndica recordó que este caso se ha atendido por tres vías desde enero: la administrativa, a través del Instituto Municipal de las Mujeres y posteriormente el OIC; la electoral, mediante la resolución del TEE; y la penal, presentada ante la Fiscalía. Cada una de estas rutas, afirmó, avanza conforme a las disposiciones legales aplicables.

Respecto a la notificación realizada ayer al regidor, Franco indicó que es su derecho inconformarse con la sanción. Sin embargo, reiteró que el proceso se alargó por las acciones emprendidas por el propio funcionario.

“El viernes pasado, el regidor ofreció una disculpa pública por segunda ocasión. A mí me habría bastado la primera disculpa en enero, pero como no fue así, se tiene que agotar el proceso ante las distintas autoridades”, expresó.

La Síndica agradeció el interés de los medios y destacó que continuará privilegiando el respeto, la legalidad y la defensa de los derechos de las mujeres en todos los espacios institucionales.

Ingresos del Municipio de Chihuahua crecerán 13.55% en 2026; Cabildo aprueba anteproyecto

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel

Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Protestas de productores y transportistas paralizan cinco carreteras en Chihuahua
Maru Campos advierte que Ley General de Aguas “elimina el derecho a la propiedad”
Maru Campos nombra a José Carlos Rivera como nuevo titular de la Consejería Jurídica
Congreso del Estado exhorta a la SHCP y al SAT a analizar un posible aumento en las franquicias de pasajeros para 2025
Claudia Sheinbaum recibe documento del Senado sobre fiscal Gertz Manero; aún analiza postura
Majalca registra la temperatura más baja de Chihuahua con -4.4°C
Consulado de México en Hong Kong confirma que no hay mexicanos afectados tras incendio que deja 65 muertos
Autoridades descartan desabasto de combustible tras compras de pánico en Camargo y La Cruz

Municipios

Más Noticias

Agresores atacan a miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca; víctimas en estado crítico
Palacio de Gobierno se prepara para la temporada navideña con nuevas decoraciones
Impulsa SIDE la economía en Creel con la Caravana de Emprendimiento