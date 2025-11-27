Sanción a Miguel Riggs deriva de mandato electoral, afirma la Síndica Olivia Franco

Jueves 27 de noviembre de 2025

La Síndica Municipal, Olivia Franco, se pronunció respecto a la sanción impuesta al regidor Miguel Riggs por parte del Órgano Interno de Control (OIC), consistente en 30 días naturales de suspensión sin goce de sueldo, como parte del procedimiento derivado de una resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Franco explicó que esta sanción corresponde al seguimiento que el OIC está obligado a realizar tras la determinación de la autoridad electoral, la cual estableció que Riggs incurrió en violencia política de género.

“El órgano interno de control dio seguimiento al mandato del Tribunal Estatal Electoral, que instruyó aplicar las sanciones correspondientes conforme a lo que quedó firme en su resolución”, detalló.

La Síndica recordó que este caso se ha atendido por tres vías desde enero: la administrativa, a través del Instituto Municipal de las Mujeres y posteriormente el OIC; la electoral, mediante la resolución del TEE; y la penal, presentada ante la Fiscalía. Cada una de estas rutas, afirmó, avanza conforme a las disposiciones legales aplicables.

Respecto a la notificación realizada ayer al regidor, Franco indicó que es su derecho inconformarse con la sanción. Sin embargo, reiteró que el proceso se alargó por las acciones emprendidas por el propio funcionario.

“El viernes pasado, el regidor ofreció una disculpa pública por segunda ocasión. A mí me habría bastado la primera disculpa en enero, pero como no fue así, se tiene que agotar el proceso ante las distintas autoridades”, expresó.

La Síndica agradeció el interés de los medios y destacó que continuará privilegiando el respeto, la legalidad y la defensa de los derechos de las mujeres en todos los espacios institucionales.