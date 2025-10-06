Sanciona EE.UU. a Familia Favela López y Doce Empresas por Vínculos con “Los Chapitos” y Fentanilo

Lunes 6 de octubre de 2025

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a ocho personas —incluidos cuatro hermanos de la familia Favela López— y a doce empresas mexicanas, por su presunta implicación en la producción y tráfico de fentanilo vinculado con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro emitió este lunes un comunicado en el que detalla que las sanciones alcanzan a empresas y personas involucradas en el suministro de precursores químicos usados para la fabricación de fentanilo, una de las drogas sintéticas más letales y lucrativas del narcotráfico actual.

Los sancionados

Entre los individuos señalados destacan los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, quienes estarían al frente de diversas empresas químicas. También fueron incluidos en la lista Jairo Verdugo Araujo, esposo de María Gabriela; Gilberto Gallardo García, relacionado con la familia; y Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, acusada de operar almacenes de precursores químicos en Culiacán, Sinaloa.

Todos ellos habrían colaborado como proveedores clave de insumos químicos destinados a los laboratorios clandestinos operados por “Los Chapitos”, liderados por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Dos de ellos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, están presos en EE.UU., mientras que Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar permanecen prófugos.

Empresas implicadas

La OFAC también sancionó a doce empresas presuntamente utilizadas como fachada para actividades ilícitas. Entre ellas se encuentra Sumilab, ya sancionada desde 2023, pero que continuaría operando. Otras compañías incluidas en la lista negra son:

Agrolaren SPR de RL de CV

Distribuidora Viand, SA de CV

Favelab, SA de CV

Favela Pro (Fagalab), SA de CV

Qui Lab, SA de CV

Storelab, SA de CV

Comercial Viosma del Noroeste, SA de CV

Prolimph Químicos en General, SA de CV

Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, SA de CV

Roco del Pacífico Inmobiliaria, SA de CV

Estas empresas operan en los sectores químico, de salud y bienes raíces, y presuntamente servían para adquirir, almacenar y distribuir precursores usados en la elaboración de fentanilo.

¿Qué implican las sanciones de la OFAC?

Las personas y entidades sancionadas pasan a formar parte de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List), lo cual conlleva severas consecuencias:

Congelamiento de activos en EE.UU. y en cualquier transacción en dólares estadounidenses.

Prohibición de relaciones comerciales o financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses.

Aislamiento financiero internacional, ya que muchas instituciones extranjeras evitan tratar con sancionados para no violar las normas de EE.UU.

Graves afectaciones reputacionales que dificultan la operación legal de los sancionados en mercados globales.

Este tipo de medidas son parte de la estrategia estadounidense para golpear las finanzas de organizaciones criminales trasnacionales involucradas en narcotráfico, lavado de dinero, corrupción o violaciones graves a derechos humanos.