Sancionan a 23 personas y empresas por vínculos con drogas sintéticas y lavado de dinero

Jueves 23 de abril de 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, identificó y sancionó a 23 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con redes de distribución de drogas sintéticas y operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para combatir estructuras financieras ligadas al crimen organizado, particularmente aquellas relacionadas con el tráfico de precursores químicos.

Como parte del operativo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a nueve personas y 14 empresas, presuntamente vinculadas con el Cártel del Pacífico y La Nueva Familia Michoacana.

En el ámbito nacional, la UIF llevó a cabo análisis financieros, fiscales y corporativos, detectando el uso de empresas en sectores logísticos, comerciales y de transporte para facilitar la adquisición y traslado de insumos químicos.

También se identificaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.

Las investigaciones revelaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. Además, instituciones financieras emitieron alertas por movimientos atípicos vinculados al comercio internacional.

Derivado de estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República e incorporó a varios de los implicados en la lista de personas bloqueadas, con el objetivo de impedir el uso del sistema financiero nacional.

Las autoridades destacaron que estas acciones, en coordinación internacional, buscan frenar el flujo de recursos ilícitos y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada, en apego a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.