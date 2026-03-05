Chihuahua

17.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Santiago De la Peña recorre colonia Margarita Maza para difundir logros del gobierno estatal

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, visitó la colonia Margarita Maza de Juárez en la ciudad de Chihuahua para dar a conocer los logros de la administración de la Gobernadora Maru Campos a cuatro años de su gestión.

Durante aproximadamente dos horas, De la Peña dialogó con vecinos sobre los avances en diversos rubros. Entre los principales logros destacó:

Transporte: La capital del estado cuenta con 40 unidades de última generación del sistema Bowí.

Salud: El programa MediChihuahua registra más de 536 mil afiliados, más de dos millones de recetas surtidas y atención a más de seis mil pacientes de radioterapia. Próximamente se instalará un segundo acelerador lineal para pacientes con cáncer.

Agua potable: Se ha llevado suministro a más de 46 mil personas y se ha mejorado el servicio a 155 mil familias en todo el estado.

Además, el secretario anunció próximas obras de infraestructura que se concluirán antes de finalizar la administración, entre ellas:

Construcción de un paso superior en Fuerza Aérea Mexicana y Palestina.

Paso a desnivel en el bulevar Juan Pablo II y Quinta Real.

Adecuación de retornos en prolongación Teófilo Borunda.

Terminación de la pavimentación de la conexión a la salida a Cuauhtémoc por Labor de Terrazas.

Renovación de la Deportiva Pistolas Meneses y culminación de la renovación del Teatro de los Héroes.

Los vecinos reconocieron los avances en infraestructura y servicios públicos, mientras que el gobierno estatal reafirma su compromiso de concluir proyectos estratégicos antes del cierre del sexenio.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua

Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026

Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán
COESPO sin registro de migrantes de Medio Oriente; flujo general en Chihuahua disminuye
Becas en contraste: Cuauhtémoc Estrada señala diferencias entre apoyos federales y estatales
FIFA libera habitaciones reservadas para el Mundial 2026, aclara Gabriela Cuevas
Alcalde Marco Bonilla entrega calles pavimentadas y mejoras en infraestructura en el sur de Chihuahua
Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios
Murió influencer tras grabar en tren
Familia de Leo exige justicia tras la muerte del niño en secundaria de Anáhuac

Municipios

Más Noticias

Derrumbe en mina de coltán en Congo deja al menos 200 muertos; cifras son disputadas por el grupo rebelde M23
Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral; oposición advierte riesgos para contrapesos
Testigo protegido asegura que CJNG tenía armas y equipo de la Marina