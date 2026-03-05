Santiago De la Peña recorre colonia Margarita Maza para difundir logros del gobierno estatal

Jueves 5 de marzo de 2026

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, visitó la colonia Margarita Maza de Juárez en la ciudad de Chihuahua para dar a conocer los logros de la administración de la Gobernadora Maru Campos a cuatro años de su gestión.

Durante aproximadamente dos horas, De la Peña dialogó con vecinos sobre los avances en diversos rubros. Entre los principales logros destacó:

Transporte: La capital del estado cuenta con 40 unidades de última generación del sistema Bowí.

Salud: El programa MediChihuahua registra más de 536 mil afiliados, más de dos millones de recetas surtidas y atención a más de seis mil pacientes de radioterapia. Próximamente se instalará un segundo acelerador lineal para pacientes con cáncer.

Agua potable: Se ha llevado suministro a más de 46 mil personas y se ha mejorado el servicio a 155 mil familias en todo el estado.

Además, el secretario anunció próximas obras de infraestructura que se concluirán antes de finalizar la administración, entre ellas:

Construcción de un paso superior en Fuerza Aérea Mexicana y Palestina.

Paso a desnivel en el bulevar Juan Pablo II y Quinta Real.

Adecuación de retornos en prolongación Teófilo Borunda.

Terminación de la pavimentación de la conexión a la salida a Cuauhtémoc por Labor de Terrazas.

Renovación de la Deportiva Pistolas Meneses y culminación de la renovación del Teatro de los Héroes.

Los vecinos reconocieron los avances en infraestructura y servicios públicos, mientras que el gobierno estatal reafirma su compromiso de concluir proyectos estratégicos antes del cierre del sexenio.