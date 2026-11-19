Jueves 19 de noviembre de 2026

Santiago de la Peña Grajeda deberá explicar el origen de los recursos económicos con los que ha venido promoviendo su imagen como aspirante a la Presidencia Municipal de Chihuahua, tras la denuncia electoral presentada por el doctor Luis Villegas Montes.

La tarde de ayer, miércoles 18 de noviembre, Villegas Montes presentó formalmente ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) una queja en contra del secretario general de Gobierno por presuntas violaciones a la legislación electoral, relacionadas con la promoción de su imagen personal haciendo uso de su condición de servidor público.

Uno de los aspectos centrales del caso es esclarecer quién financia las actividades de promoción de Santiago de la Peña, de dónde provienen esos recursos y si existe una utilización indebida de recursos públicos para favorecer sus aspiraciones políticas.

La denuncia también fue presentada en contra de Silvia Margarita Alvídrez Valles, directora general del Registro Civil del Estado, y Fernanda Jazmín Martínez Quintero, directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud.

La presentación formal de esta queja coloca ante la autoridad electoral la necesidad de investigar el origen y destino de los recursos empleados en la promoción del funcionario estatal, así como determinar si las conductas denunciadas vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién paga la promoción política de Santiago de la Peña?

Corresponderá ahora al Instituto Estatal Electoral investigar los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan.