Scaloni sacude a Argentina con prelista rumbo al Mundial 2026; quedan fuera Di María y Dybala

Lunes 11 de mayo de 2026

La selección de Argentina comenzó oficialmente su camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la presentación de una prelista de 55 futbolistas que podrán integrar la convocatoria final del técnico Lionel Scaloni.

La principal sorpresa de la convocatoria fue la ausencia de seis jugadores que formaron parte del plantel campeón en la Copa Mundial de la FIFA 2022: Franco Armani, Juan Foyth, Ángel Di María, Ángel Correa, Papu Gómez y Paulo Dybala, quienes fueron piezas importantes en la conquista del título mundial hace cuatro años.

Pese a estas bajas, la lista mantiene a figuras clave que continúan como base del combinado albiceleste, entre ellos Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández, quienes encabezan el proyecto para buscar el bicampeonato mundial.

Además, Scaloni apostó por nuevos talentos que buscan consolidarse dentro de la selección mayor. Entre ellos destacan Gianluca Prestianni, actual jugador del S.L. Benfica, así como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Alejandro Garnacho.

En el caso de Prestianni, su inclusión llamó particularmente la atención debido a una sanción impuesta por la FIFA que le impediría disputar los primeros encuentros del torneo.

Con esta prelista, Argentina inicia la renovación de su plantel sin perder de vista a sus referentes históricos, en busca de llegar nuevamente como protagonista a la justa mundialista de 2026.