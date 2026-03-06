Se acumulan aplazamientos en proceso contra presunto líder criminal “El Verín”

Viernes 6 de marzo de 2026

La audiencia intermedia contra Salvador Humberto S. V., alias “El Verín” o “El Señor de la V”, señalado como presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, suma ya cinco aplazamientos, pese a que el imputado permanece recluido en el Cereso de Aquiles Serdán desde julio del año pasado.

El caso ha generado cuestionamientos debido a que la justicia federal aún no logra avanzar hacia la siguiente etapa del proceso penal, a pesar de tratarse de un detenido considerado relevante dentro de la estructura criminal en la entidad.

Desde su detención, el expediente fue presentado como un golpe importante contra el crimen organizado. Las autoridades informaron entonces sobre la captura en flagrancia del presunto capo, el aseguramiento de armas de fuego, alrededor de 400 dosis de metanfetamina y un domicilio ubicado en el fraccionamiento Riscos del Ángel.

La investigación fue integrada por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. En ese momento se destacó la participación de elementos de la Guardia Nacional en el operativo de captura.

“El Verín” fue detenido la madrugada del 15 de julio y para el 29 del mismo mes ya había sido vinculado a proceso. Inicialmente se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, lo que mantenía el procedimiento dentro de los tiempos habituales del sistema penal acusatorio.

Sin embargo, el proceso comenzó a prolongarse con sucesivas prórrogas. El 26 de septiembre se concedió la primera ampliación; el 30 de octubre se autorizó una segunda; posteriormente en enero la audiencia fue pospuesta a petición de la defensa; en febrero se informó de la incapacidad del juez para celebrarla; y en marzo se señaló que la documentación correspondiente no había sido recibida por el Ministerio Público Federal.

Durante este periodo se produjo también un cambio en la delegación estatal de la FGR, tras la salida del entonces delegado Ramón Ernesto Badillo y la llegada de su sucesor, Victorino Porcayo, quien previamente se desempeñaba en Baja California.

En el sistema penal acusatorio mexicano, la etapa intermedia representa el momento en que se depuran las pruebas y se define qué elementos serán presentados en un eventual juicio oral. Es el punto en el que la investigación ministerial pasa a convertirse en un litigio formal ante el tribunal.

La acumulación de aplazamientos en un caso de delincuencia organizada ha generado dudas y cuestionamientos sobre el avance del proceso, particularmente después de que la Fiscalía contó con meses adicionales para integrar la investigación. La resolución de la audiencia intermedia será clave para determinar si el caso avanza finalmente hacia juicio.