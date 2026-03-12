Chihuahua

Se aprueba en Cabildo reforma al Reglamento de Servicios Públicos en materia de panteones

Durante la sesión de Cabildo celebrada ayer miércoles, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó la iniciativa de reforma al Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua en lo relacionado con las actividades del servicio público de panteones, con el objetivo de brindar mejores condiciones a quienes realizan trabajos de marmolería en la ciudad.

Esta iniciativa de reforma fue presentada en diciembre por la regidora Lupita Borruel Baquera, como parte del trabajo que se ha venido realizando con integrantes del gremio marmolero para atender sus necesidades y fortalecer las condiciones en las que desarrollan su labor.

Tras su aprobación, Borruel agradeció a sus compañeras y compañeros del Ayuntamiento por respaldar esta propuesta que beneficia directamente a las familias que se dedican a este oficio, particularmente en una temporada tan significativa como las celebraciones de Día de Muertos.

La regidora del Partido Acción Nacional destacó que el trabajo de las y los marmoleros es fundamental para las familias de Chihuahua capital, por lo que resulta importante brindarles condiciones claras para que puedan realizar los trabajos previos a estas festividades, pues gracias a su labor es posible honrar dignamente la memoria de los seres queridos.

“La labor de este gremio es invaluable. Su trabajo permite que muchas familias puedan recordar a sus difuntos con respeto y dignidad, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad”, expresó.

La regidora también reconoció el acompañamiento del director de Servicios Públicos Municipales, José Luis de Lamadrid, así como del área de Normatividad del H. Ayuntamiento para impulsar esta reforma.

Finalmente, señaló que esta acción se suma al trabajo que impulsa la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla para atender las necesidades de distintos sectores de la ciudad y fortalecer las tradiciones que forman parte de la identidad de las y los mexicanos y, por supuesto, de las y los chihuahuenses.

