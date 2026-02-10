El Estado

Martes 10 de febrero de 2026

Se capacitan policías de la SSPE en curso de laboratorios clandestinos de la DEA

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participan actualmente en el curso “Investigación de Laboratorios Clandestinos de Drogas e Investigación de Desvío de Precursores Químicos”, el cual es impartido por especialistas adscritos a la Drug Enforcement Administration (DEA), en el estado de Querétaro.

La capacitación se desarrolla en el Centro de Capacitación de la Fiscalía General de la República (FGR) y concluirá el próximo 13 de febrero, como parte de los procesos permanentes de profesionalización del personal operativo de la corporación.

Durante el curso, las y los elementos de la SSPE fortalecen sus conocimientos en técnicas de inteligencia, operatividad y táctica policial, así como en procesos de investigación, detección y aseguramiento de indicios, enfocados en la localización, deshabilitación y aseguramiento de laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas, entre ellas el fentanilo.

Esta capacitación cuenta también con la participación de personal de la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, COFEPRIS, así como de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que fortalece el enfoque interinstitucional en el combate a los delitos contra la salud.

Cabe destacar que los cuatro elementos de la Policía del Estado que participan en este curso tendrán la responsabilidad de replicar los conocimientos adquiridos con el resto del personal operativo de la SSPE, con el objetivo de incrementar las capacidades institucionales y ampliar el alcance en la cobertura de Seguridad Pública.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el secretario Gilberto Loya, orientada a fortalecer la preparación policial y a combatir de manera frontal a la delincuencia organizada, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

