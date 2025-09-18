Deportes

25.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 18 de septiembre de 2025

Se celebra la novena fecha del serial de´práctivas de arrancones VIP

La adrenalina volverá a sentirse en la capital del estado con la celebración de la novena fecha del serial de arrancones en su modalidad VIP, programada para este domingo 21 de septiembre en las instalaciones del Autódromo Francisco Villa, en un evento el cual se espera una jornada intensa para buscar el auto más rápido.

Las acciones se pondrán en marcha a partir de la 13:00 horas y se extenderán hasta las 7 de la noche, tiempo en el que los participantes tendrán la posibilidad de medirse en repetidas ocasiones. Una de las características más atractivas de esta modalidad VIP es que los pilotos podrán correr cuantas veces lo deseen y contra el rival de su preferencia.

Cabe mencionar que los pilotos tienen la oportunidad de registrar tiempos tanto en el octavo como en el cuarto de milla dentro de una misma arrancada, una dinámica que resulta atractiva para quienes buscan medir con precisión el rendimiento de su vehículo y encontrar la mejor estrategia en la pista.
En cuanto a la asistencia del público, la organización confirmó que se mantendrán los costos que ya se han vuelto tradición en este serial.

La entrada en zona de pits tendrá un costo de mil pesos, lo que además otorga el derecho a competir, mientras que cada persona adicional en ese sector pagará 250 pesos. Por su parte, la entrada en gradas será de 400 pesos, con la peculiar modalidad “auto sardina”, que permite el acceso de todos los ocupantes de un mismo vehículo bajo un solo boleto.

En lo deportivo, el serial promete emociones de principio a fin, pues entre los pilotos que estarán buscando mejorar sus registros aparecen nombres ya conocidos por los aficionados. Tavo Valles, quien estará al mando de su ya famoso Volkswagen GTI, más conocido como “La Cherry”, llega con la mira puesta en dejar huella y demostrar la potencia de su máquina en ambos formatos de competencia.

De igual manera, el experimentado José Rentería vuelve a la pista con la firme intención de mantener la consistencia en su Nissan GTR, que lo ha caracterizado a lo largo de la temporada. Rentería es reconocido por su capacidad de sostener tiempos muy regulares en cada arrancada, pero también por su hambre de superación, lo que le abre la posibilidad de sorprender con una mejora en su cronometraje.

Con estos ingredientes, la expectativa es alta para este domingo, pues además de los duelos en la pista, el ambiente familiar, la música y el rugir de los motores volverán a convertir al Autódromo Francisco Villa en el epicentro de la velocidad en Chihuahua.

La cita es para los amantes de los arrancones y para quienes buscan vivir una tarde cargada de emociones, donde cada segundo y cada reacción al arranque puede marcar la diferencia.

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores

Capacita SICT a personal que usará el tren de pavimentación alemán

México recibe a Hernán “N” tras ser expulsado de Paraguay; enfrentará proceso judicial
Dónde y cómo pagar Megacable en línea con tarjeta o transferencia

Ya sea que estés en casa, en el trabajo o fuera de la ciudad, puedes realizar el pago de forma segura y en minutos

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Concluyen trabajos de modernización de alumbrado público en la colonia Jorge Barousse
MORENA AFILIA DE MANERA UNILATERAL Y SIN CONSENTIMIENTO A SECRETARIA DE GRUPOS VULNERABLES DEL MOVIMIENTO TERRITORIAL DEL PRI; FERMÍN ORDOÑEZ
“Al Cine con Villalobos” reúne familias en colonias del sur de la capital
Capacita SICT a personal que usará el tren de pavimentación alemán
Gobierno federal propone aumentar tasas de recargos para créditos fiscales en 2026

Municipios

Más Noticias

¿Tienes deudas con tiendas o bancos? Estas son las que se borrarán del Buró de Crédito en 2025
Lanzan convocatoria para paneles solares en zona rural
Alerta NYT de mordaza e intimidación de Trump