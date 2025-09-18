Se celebra la novena fecha del serial de´práctivas de arrancones VIP

Jueves 18 de septiembre de 2025

La adrenalina volverá a sentirse en la capital del estado con la celebración de la novena fecha del serial de arrancones en su modalidad VIP, programada para este domingo 21 de septiembre en las instalaciones del Autódromo Francisco Villa, en un evento el cual se espera una jornada intensa para buscar el auto más rápido.

Las acciones se pondrán en marcha a partir de la 13:00 horas y se extenderán hasta las 7 de la noche, tiempo en el que los participantes tendrán la posibilidad de medirse en repetidas ocasiones. Una de las características más atractivas de esta modalidad VIP es que los pilotos podrán correr cuantas veces lo deseen y contra el rival de su preferencia.

Cabe mencionar que los pilotos tienen la oportunidad de registrar tiempos tanto en el octavo como en el cuarto de milla dentro de una misma arrancada, una dinámica que resulta atractiva para quienes buscan medir con precisión el rendimiento de su vehículo y encontrar la mejor estrategia en la pista.

En cuanto a la asistencia del público, la organización confirmó que se mantendrán los costos que ya se han vuelto tradición en este serial.

La entrada en zona de pits tendrá un costo de mil pesos, lo que además otorga el derecho a competir, mientras que cada persona adicional en ese sector pagará 250 pesos. Por su parte, la entrada en gradas será de 400 pesos, con la peculiar modalidad “auto sardina”, que permite el acceso de todos los ocupantes de un mismo vehículo bajo un solo boleto.

En lo deportivo, el serial promete emociones de principio a fin, pues entre los pilotos que estarán buscando mejorar sus registros aparecen nombres ya conocidos por los aficionados. Tavo Valles, quien estará al mando de su ya famoso Volkswagen GTI, más conocido como “La Cherry”, llega con la mira puesta en dejar huella y demostrar la potencia de su máquina en ambos formatos de competencia.

De igual manera, el experimentado José Rentería vuelve a la pista con la firme intención de mantener la consistencia en su Nissan GTR, que lo ha caracterizado a lo largo de la temporada. Rentería es reconocido por su capacidad de sostener tiempos muy regulares en cada arrancada, pero también por su hambre de superación, lo que le abre la posibilidad de sorprender con una mejora en su cronometraje.

Con estos ingredientes, la expectativa es alta para este domingo, pues además de los duelos en la pista, el ambiente familiar, la música y el rugir de los motores volverán a convertir al Autódromo Francisco Villa en el epicentro de la velocidad en Chihuahua.

La cita es para los amantes de los arrancones y para quienes buscan vivir una tarde cargada de emociones, donde cada segundo y cada reacción al arranque puede marcar la diferencia.