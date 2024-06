Se conforma el Consejo Ciudadano de Desarrollo Rural

Miércoles 26 de junio de 2024

El H. Ayuntamiento de Chihuahua, por unanimidad de votos, aprobó la creación del Consejo Municipal Ciudadano de Desarrollo Rural.

Este consejo consultivo, mayoritariamente ciudadano y con perspectiva de género, se dedicará a atender asuntos relevantes para los habitantes de las zonas rurales y supervisar las actividades, acciones y políticas públicas del municipio que contribuyan al desarrollo rural.

Los siete miembros que integrarán el consejo según los estatutos son los siguientes:

Lic. Armando Gutiérrez Torres: Director de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

Ing. Carlos Eduardo Bribiesca Montes: Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

C. Dayanara Ortega Anchando: Residente del Seccional Guadalupe, Comunidad Rancho de Meza.

C. María Esther Marrufo Guerrero: Residente del Seccional Colonia Sacramento, Comunidad El Sauz.

C. Daniela González Briseño: Residente del Seccional El Sauz, Comunidad El Sauz.

C. Alma Estrella Rodríguez López: Residente del Seccional Ciénega de Ortiz, Comunidad Rancho los Aguilares.

C. Jorge Francisco García Rodríguez: Residente del Seccional Zona Centro Norte, Comunidad Sacramento.

Este consejo desempeñará un papel fundamental en el fomento del desarrollo rural, promoviendo la participación activa de la sociedad civil y contribuyendo al bienestar de nuestras comunidades.