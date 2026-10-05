Se consolida César Jáuregui al frente de las preferencias para Chihuahua Capital

Lunes 5 de octubre de 2026

César Jáuregui aparece como el perfil mejor posicionado entre los aspirantes evaluados para la Presidencia Municipal de Chihuahua, de acuerdo con un estudio de opinión de la consultoría Vernier, levantado entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2026.

Según los datos proporcionados por la firma, Jáuregui registra 22.65% de preferencia ante la pregunta sobre por quién votarían para la Alcaldía. Le siguen Rafa Loera, con 13.57%; Santiago de la Peña, con 8.41%; y Manque Granados, con 7.58%.

No obstante, la respuesta con mayor porcentaje fue “Ninguno”, con 32.97%, lo que refleja un nivel importante de indefinición o rechazo hacia los perfiles incluidos en la medición.

El estudio señala que Jáuregui mantiene ventaja en los distintos distritos locales considerados.

Su porcentaje más alto se registra en el Distrito 12, con 27.75%, seguido por el Distrito 16 con 23.33%, el Distrito 17 con 22.37%, el Distrito 18 con 22.31% y el Distrito 15 con 18.15%.

En nivel de conocimiento, Jáuregui también aparece en primer lugar, con 52.07% de personas encuestadas que dijeron conocerlo o haber escuchado hablar de él.

Rafa Loera registra 35.22%, Santiago de la Peña 22.69% y Manque Granados 20.62%.

En escenarios hipotéticos frente a perfiles de otros grupos políticos, Jáuregui alcanza 29.97% de intención de voto. En sus respectivos escenarios, Rafa Loera obtiene 26.90%, Santiago de la Peña 26.73% y Manque Granados 25.29%.

En cuanto a segunda opción de voto, Rafa Loera registra 11.70%, seguido por Jáuregui con 11.42%, Santiago de la Peña con 10.09% y Manque Granados con 9.72%.

El estudio también mide rechazo. En este indicador, Manque Granados registra 11.02%, Jáuregui 8.34% y Rafa Loera 7.94%.

Vernier ya había publicado mediciones anteriores durante 2026 en las que Jáuregui aparecía entre los perfiles panistas con mayor preferencia para la Alcaldía de Chihuahua, aunque con porcentajes distintos, por lo que cada encuesta debe entenderse como una fotografía del momento y conforme a su metodología específica.

Las cifras correspondientes al levantamiento del 28 de septiembre al 3 de octubre son las reportadas en el estudio proporcionado; para una valoración completa conviene revisar también su ficha metodológica, tamaño de muestra, margen de error y método de levantamiento.