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Viernes 10 de abril de 2026

Se declara culpable Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG, ante tribunal de EE.UU.

Erick Valencia Salazar, conocido como El 85 y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable este martes en una corte federal de Washington del cargo de conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos. Su admisión de responsabilidad ocurre en medio de una etapa de crecientes extradiciones de líderes criminales mexicanos hacia ese país.

Valencia Salazar fue uno de los líderes fundadores del CJNG, junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido por el Ejército mexicano en febrero de este año, hecho que desató una nueva ola de violencia en Jalisco. En contraste, la declaración de culpabilidad de Valencia Salazar provocó una reacción mínima por parte de las organizaciones criminales.

Cargos y trayectoria criminal

Durante su comparecencia, Valencia admitió haber conspirado para distribuir cocaína en Estados Unidos, enviando miles de kilos mensuales desde 2010, año en que se consolidó la estructura del CJNG. Entre sus funciones dentro del grupo estaban el reclutamiento de integrantes, la recopilación de inteligencia sobre cárteles rivales y la coordinación de actos de violencia como parte de la estrategia para dominar rutas de narcotráfico en México y hacia EE.UU.

De acuerdo con documentos judiciales, cientos de miembros del cártel estaban bajo sus órdenes directas, y formó parte de la violenta campaña que Los Matazetas —grupo precursor del CJNG— emprendieron contra Los Zetas a inicios de la década pasada.

Auge y caída

Valencia Salazar fue detenido por primera vez en 2012 en Jalisco, hecho que detonó una serie de narcobloqueos y quema de vehículos en la entidad, con saldo de tres personas muertas. Tras ser liberado en 2017 por violaciones al debido proceso, su excarcelación generó sospechas sobre posibles presiones o influencias del cártel.

Después de su liberación rompió con el CJNG y encabezó el Cártel Nueva Plaza, enfrentándose directamente con El Mencho. Permaneció prófugo hasta 2022, cuando fue recapturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos junto con otros líderes criminales.

Estrategia de EE.UU. contra los cárteles

Su declaración de culpabilidad ocurre en un contexto donde Estados Unidos ha endurecido su postura contra los cárteles mexicanos. En 2023, el CJNG fue designado organización terrorista extranjera, y desde 2025 se ha incrementado el número de extradiciones bajo la presión del gobierno estadounidense.

Casos recientes como los de Ismael “El Mayo” Zambada García, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López —todos declarados culpables o en negociaciones con fiscales estadounidenses— reflejan una tendencia a buscar acuerdos judiciales por parte de líderes criminales.

Reacciones oficiales

Terrance Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que Valencia Salazar ayudó a convertir al CJNG en “una organización despiadada que utiliza la violencia como modelo de negocio”, y lo responsabilizó de contribuir a inundar a Estados Unidos con drogas como fentanilo, metanfetamina y cocaína.

Por su parte, Tysen Duva, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, señaló que el acusado desempeñó un papel clave en la expansión del CJNG como “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México”, generando un “daño inconmensurable” tanto en México como en Estados Unidos.

Sentencia pendiente

Erick Valencia Salazar será sentenciado en julio y enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión, pudiendo alcanzar la cadena perpetua. Su abogado declinó emitir comentarios tras la audiencia.

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