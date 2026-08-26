Se declara culpable mujer que disparó 14 veces contra presunto abusador de su hermana

Miércoles 26 de agosto de 2026

Memphis, Tennessee.- Alishon Torres se declaró culpable por la muerte de Noé Rincón, hombre al que señaló de haber realizado tocamientos indebidos a su hermana menor, de cinco años. El caso ocurrió en Memphis y ha generado atención por las circunstancias que rodearon el homicidio.

De acuerdo con la información presentada durante el proceso, Torres reconoció ante los investigadores haber disparado contra Rincón. Las autoridades establecieron que la joven habría tenido tiempo para reflexionar sobre sus acciones antes del ataque.

Durante las investigaciones se determinó que Rincón recibió 14 disparos, entre ellos uno en la frente, mientras se encontraba dentro de una camioneta que posteriormente fue abandonada.

Al momento de su arresto, Torres tenía una pistola calibre .40 que, según la investigación, habría sido utilizada durante el ataque. También declaró haber empleado otra arma, de la cual posteriormente se deshizo.

El caso tomó relevancia después de conocerse que el móvil estaría relacionado con el presunto abuso contra la hermana menor de Torres. Reportes previos señalan que la joven admitió desde un principio haber causado la muerte de Rincón y sostuvo que actuó por lo ocurrido con su hermana.

Torres enfrentaba tres cargos, entre ellos homicidio en primer grado. El proceso judicial continuará con una nueva audiencia programada para el 2 de septiembre, en la que se dará seguimiento a su situación legal.