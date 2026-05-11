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Lunes 11 de mayo de 2026

Se declara no culpable hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump

El hombre señalado por presuntamente intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una gala de periodistas en la Casa Blanca, se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.

El acusado, identificado como Cole Allen, de 31 años, no emitió declaraciones durante la audiencia, ya que fue su abogado quien presentó formalmente la declaración ante el tribunal.

De acuerdo con la fiscalía, Allen enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, agresión a un agente federal y delitos relacionados con armas de fuego.

Las autoridades sostienen que el imputado disparó con una escopeta contra un elemento del Servicio Secreto de Estados Unidos y logró irrumpir en un control de seguridad durante un ataque que fue frustrado. Los hechos ocurrieron en el marco de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraban Trump y otros integrantes de su gobierno.

El caso continuará su proceso legal mientras las autoridades federales avanzan en la investigación de los hechos.

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