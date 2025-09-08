El Estado

Lunes 8 de septiembre de 2025

Se desploma avioneta en Santa Teresa; un hombre resulta gravemente herido

Un hombre resultó gravemente herido la tarde del sábado 6 de septiembre tras el desplome de una avioneta Piper en el aeropuerto del condado de Doña Ana, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, informaron autoridades del Departamento de Bomberos de Sunland Park.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 p. m., cuando cuerpos de emergencia de Sunland Park y del Cuerpo de Bomberos de Doña Ana acudieron al sitio tras recibir el reporte de una aeronave siniestrada en la zona del aeropuerto.

El único ocupante de la avioneta, un hombre de aproximadamente 40 años, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital local. Su estado de salud fue reportado como grave, según los primeros informes.

El gerente del aeropuerto confirmó que la aeronave no llevaba pasajeros adicionales a bordo y que se trataba de un vuelo individual.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

