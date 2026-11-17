Martes 17 de noviembre de 2026

La inscripción de nuevos estudiantes internacionales en universidades estadounidenses cayó 15% durante el otoño de 2026, en medio de la incertidumbre por las políticas migratorias, las dificultades para obtener visas y las limitadas oportunidades laborales después de graduarse.

De acuerdo con una encuesta publicada por el Instituto de Educación Internacional (IIE), realizada en más de 800 instituciones de educación superior, la disminución se suma a la caída del 18% registrada el año anterior, lo que representa un panorama preocupante para las universidades estadounidenses.

El estudio también revela que la matrícula total de estudiantes internacionales, incluidos quienes ya cursaban sus estudios, disminuyó 9% este otoño, después de haber registrado una reducción del 3% durante el periodo anterior.

Especialistas del sector educativo atribuyen parte de esta tendencia al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, así como a los cambios en los procedimientos para obtener visas de estudiante y permisos de trabajo.

Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense de Educación, calificó la disminución acumulada de los últimos dos años como posiblemente histórica, debido a que durante décadas los estudiantes extranjeros representaron uno de los principales sectores de crecimiento de las universidades.

La reducción también está generando consecuencias económicas. Muchas instituciones dependen de las colegiaturas que pagan los alumnos internacionales, quienes frecuentemente cubren tarifas completas y contribuyen al financiamiento de programas académicos.

Entre las universidades afectadas se encuentran la del Norte de Texas, que anunció la eliminación o fusión de aproximadamente 70 programas académicos; la Estatal de Pensilvania, que reconoció presiones financieras relacionadas con la caída de estudiantes extranjeros; y la Universidad de Boston, que también enfrenta dificultades presupuestales.

Un análisis de NAFSA, organización especializada en educación internacional, estima que la disminución de estudiantes durante este otoño podría representar pérdidas económicas por 2 mil 400 millones de dólares y alrededor de 31 mil empleos en Estados Unidos.

La situación resulta especialmente preocupante en los programas de posgrado. Durante el ciclo anterior, la matrícula internacional de este nivel disminuyó 13%, mientras que un análisis de datos migratorios realizado por The New York Times identificó una reducción anual del 15% en las visas de estudiantes de maestría.

En contraste, las visas correspondientes a licenciaturas se mantuvieron relativamente estables y las de estudiantes de doctorado aumentaron aproximadamente 6%.

Las universidades también reportan disminuciones importantes entre estudiantes provenientes de China, uno de los principales países de origen de alumnos internacionales.

La Universidad Estatal de Ohio registró una caída del 13% en su matrícula extranjera, incluyendo una reducción del 20% entre estudiantes chinos. Por su parte, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign informó una disminución del 9% en este último grupo.

Además de las restricciones migratorias, los estudiantes manifiestan preocupación por las posibilidades de permanecer legalmente en Estados Unidos después de concluir sus estudios, particularmente ante los cambios en los permisos laborales y los programas de prácticas profesionales.

Algunos alumnos incluso han optado por evitar viajes a sus países de origen ante el temor de enfrentar dificultades para renovar sus visas o regresar a territorio estadounidense.

Pese a este escenario, Estados Unidos continúa siendo el principal destino mundial de estudiantes internacionales, con más de un millón de alumnos extranjeros inscritos durante el ciclo escolar 2025-2026.

Sin embargo, representantes universitarios advierten que la incertidumbre migratoria podría llevar a un número creciente de estudiantes a elegir alternativas educativas en Europa, Australia y otros destinos, con consecuencias para la economía y la competitividad académica estadounidense.