Se frenan negociaciones entre México y EU para reducir aranceles a autos, acero y aluminio

Viernes 16 de octubre de 2026

Las negociaciones entre México y Estados Unidos para disminuir los aranceles aplicados a automóviles, acero y aluminio mexicanos perdieron impulso ante la oposición del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, pese a que ambos gobiernos se encontraban cerca de alcanzar un acuerdo.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Lutnick se ha resistido a reducir significativamente los gravámenes de 25% para los automóviles mexicanos y 50% para el acero y aluminio, lo que ha complicado las conversaciones encabezadas durante meses por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

México busca que los aranceles automotrices disminuyan a 15% o menos, además de ampliar los mecanismos de devolución para considerar contenido producido en los tres países integrantes del T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las negociaciones continúan y destacó que una lista inicial de 54 asuntos comerciales y no arancelarios planteados por Washington se ha reducido a alrededor de una docena.

Estados Unidos, por su parte, busca que México incremente la compra de productos estadounidenses y adopte medidas comerciales adicionales frente a China.

El estancamiento genera preocupación para la industria automotriz mexicana, ya que actualmente los vehículos provenientes de Japón y Corea del Sur enfrentan un arancel de 15%, frente al 25% aplicado a los automóviles producidos en México.

La falta de un acuerdo incrementa la incertidumbre para las empresas que dependen de las cadenas productivas de América del Norte, especialmente ante la próxima revisión del T-MEC.