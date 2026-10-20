Se incendia plataforma de Pemex en Campeche; suman al menos ocho percances en el año

Martes 20 de octubre de 2026

Un nuevo incidente se registró en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a unos 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, se incendiara.

Pemex informó que el fuego comenzó alrededor de las 11:15 horas y que inmediatamente fueron activados los protocolos de seguridad, mientras embarcaciones especializadas contraincendios se trasladaron para atender la emergencia.

La instalación forma parte del Complejo Abkatún-PolChuc, considerado un punto estratégico para la recolección, separación y distribución de hidrocarburos en el Golfo de México.

El incidente se suma a una serie de percances registrados durante 2026 en instalaciones de la petrolera. De acuerdo con el recuento difundido, al menos ocho incendios, explosiones y fugas han ocurrido en lo que va del año.

Entre los casos se encuentran una fuga en un oleoducto submarino en el Golfo de México; la explosión del ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, que dejó tres muertos y cuatro heridos; una explosión en Dos Bocas con cinco trabajadores fallecidos, así como diferentes incendios en instalaciones de Veracruz, Dos Bocas y la refinería de Salina Cruz.

El especialista en energía Gonzalo Monroy señaló que la disminución de recursos destinados al mantenimiento podría estar relacionada con el incremento de accidentes en instalaciones de Pemex. Según los datos citados, durante el primer cuatrimestre del año la petrolera destinó 69.7 mil millones de pesos a inversión física y mantenimiento, su nivel más bajo desde 2008.

Hasta el momento, Pemex no ha reportado personas lesionadas por el incendio en Abkatún-H, una instalación que, al ser una plataforma satélite no tripulada, no mantiene trabajadores de forma permanente.