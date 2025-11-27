Se mantienen cierres totales en distintos tramos carreteros del estado; autoridades piden extremar precauciones

0.46°C
Nubes
Chihuahua, Chihuahua
Jueves 27 de noviembre de 2025
Este día continúan los cierres totales en varios tramos carreteros importantes del estado, situación que afecta la circulación y ha generado retrasos en distintos puntos. Las autoridades viales exhortan a los conductores a extremar precauciones, planificar sus rutas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Los cierres se presentan en los siguientes tramos:
Carretera Gómez Palacio – Jiménez
Tramo: Jiménez – Zavalza (Km. 230+000)
El cierre es total; sin embargo, se permitirá la circulación en ambos sentidos cada dos horas para desahogar el tráfico.
Las autoridades piden a los usuarios estar atentos a los horarios de apertura y seguir las indicaciones de los oficiales de tránsito.
Carretera México 45 Cd. Juárez
Tramo: Chihuahua – Delicias (Km. 167+000)
El cierre afecta completamente el paso entre ambas ciudades.
Se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas, ya que no hay circulación permitida en el tramo afectado.
Carretera Ascensión – Janos
Tramo: Km. 177+000
Se mantiene el cierre total de la vía.
Los conductores deben planear rutas alternativas para evitar retrasos y prevenir riesgos.
Las autoridades advierten que las condiciones de tránsito pueden modificarse en cualquier momento, por lo que llaman a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a respetar todas las señales e indicaciones del personal de apoyo para garantizar la seguridad de los usuarios.
